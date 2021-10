Ostrock und Talk im Bad Dübener Kulturbahnhof

Am 23. Oktober lädt die Bahnhofsgenossenschaft zum nächsten Highlight in Bad Dübens stillgelegten Bahnhof ein. Es erklingen unvergessliche Titel von Lift, Karat, Karussell und anderen Ostrockbands. Außerdem gibt es einen besonderen Talk.

Der stillgelegte Bahnhof in Bad Düben avanciert seit einiger Zeit zu einer Kulturstätte – hier eine Aufnahme von den Vorbereitungen zum Impro-Festival in diesem Sommer. Am 23. Oktober gibt es das nächste Highlight – die Bahnhofsgenossenschaft lädt zu Ostrock vom Feinsten. Quelle: Steffen Brost