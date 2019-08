Bad Düben

Der Verein Dübener Heide und Waldbader Nico Fliegner laden für Sonntag, den 25. August, zum Waldbaden in den Naturpark Dübener Heide ein. Dabei spazieren die Teilnehmer in einer kleinen Gruppe durch ein imposantes und Schatten spendendes Mischwaldgebiet und erfahren, was hinter der Faszination des Waldbadens steckt und warum es in dieser Jahreszeit an verschiedenen Stellen im Naturpark Dübener Heide wie an der Ostsee riecht, teilte der Heideverein mit. Gewiss blüht auch das Heidekraut am Wegesrand und die Sonne spiegelt sich am idyllischen Vitriolteich, der zum Verweilen einlädt.

Körper und Geist stärken

Damit die Teilnehmer die Natur und Ruhe intensiv genießen und ihre Sinne schärfen, können sie sich auf dem Spaziergang an der sommerlichen Waldluft auf viele kleine Pausen und einfache Sinnesübungen freuen, die dem Körper gut tun und für Entspannung sorgen. Denn darum geht es beim Waldbaden: Achtsam unterwegs sein, Körper und Geist stärken. Die Waldbader erhalten zudem viele Anregungen und Tipps, wie sie die Übungen ganz einfach in den Alltag einbauen können für mehr persönliches Wohlbefinden. Außerdem gibt es eine Kreativzeit, bei der jeder etwas Bleibendes mit nach Hause nehmen wird.

Waldbaden – Trend aus Japan

Shinrin Yoku heißt übersetzt Waldbaden und bedeutet das Baden in der Waldluft. Das stammt aus Japan und dient dort bereits seit den 1980er-Jahren der Gesundheitsprävention. Inzwischen ist das Waldbaden zu einem regelrechten Trend in Deutschland geworden. Seit März gibt es das Waldbaden im Naturpark Dübener Heide.

Das Waldbaden beginnt am 25. August um 13 Uhr an der Gaststätte „Schöne Aussicht“ zwischen Bad Düben und Bad Schmiedeberg und dauert zirka dreieinhalb Stunden.

Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 0171 1902866 oder per E-Mail info@waldbader.de möglich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Weitere Infos: www.waldbader.de

Von LVZ