Parkplatz-Bau am Bahnhof in Eilenburg startet später

Arbeiten an Fahrbahnen B 87 und B 107

Seit Ende Juli werden auf der B 87 die Fahrbahn erneuert sowie Sanierungsarbeiten an den Brücken durchgeführt. In der Zeit vom 17. bis 25. August erfordert der Baufortschritt die Sperrung der Ausfahrt von der B 87 zur S 11 in Fahrtrichtung Wurzen/Einkaufszentrum. Die ausfahrenden Verkehrsteilnehmer werden mit entsprechender Beschilderung durch Eilenburg zur S 11 umgeleitet. Die Auffahrt von der S 11 auf die B 87 in Richtung Torgau bleibt möglich. Die Arbeiten werden in Fahrtrichtung Torgau weiterhin unter halbseitiger Verkehrsführung auf der B 87 ausgeführt. Auch die Umleitung des Verkehrs in Richtung Leipzig erfolgt wie bisher durch Eilenburg über die S 11/Wurzener Landstraße, die K 7442 und weiter über den Fischer- und Mittelweg zur B 107. Alle Verkehrsteilnehmer und insbesondere die Anwohner von Eilenburg bittet die Verkehrsbehörde um Verständnis für die mit der Baudurchführung eintretenden Umleitungen und Erschwernisse.

Parkplatz-Bau am Bahnhof wird verschoben

Die Erweiterung der Park+Ride-Anlage am Bahnhof in Eilenburg Mitte verschiebt sich. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten am Montag, dem 16. August, beginnen. Nunmehr starten diese am 30. August, wie die Stadtverwaltung informierte. Grund sei der derzeitige Schienenersatzverkehr auf der Bahnlinie Richtung Torgau. Dadurch parkten viele Autos am Bahnhof, auch auf der Schotterfläche, die ausgebaut werden soll. Deshalb habe man sich entschieden, den Baustart etwas nach hinten zu verlegen.

Mockrehnas Heimatverein lädt zum Sommerkino ein

„100 Dinge“ flimmern am 21. August ab 21 Uhr über die Leinwand des Sommer-Freilichtkinos im Gutshof Mockrehna. In der Komödie geben Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer ihre Besitztümer ab und bekommen jeden Tag einen Gegenstand wieder zurück. Der Eintritt ist frei. Ab 19 Uhr startet das Catering mit Grill und Getränken. Veranstalter ist der Heimatverein Mockrehna. Die Gäste sollten nach Möglichkeit einen bequemen Stuhl mitbringen. Der Zugang zum Gutshof ist über die Schildauer Straße, Reichsstraße oder Bahnhofstraße (Wiese) möglich.

Diezer Bürgermeisterin kommt zur Horteröffnung

Die Bürgermeisterin der Bad Dübener Partnerstadt Diez, Annette Wick (SPD), wird anlässlich der Eröffnung des neuen Hortes an der Heide-Grundschule Mitte September in die Kurstadt gekommen. Ihre Amtskollegin habe die Einladung bereits angenommen, so Stadtchefin Astrid Münster (FWG). Seit dem Amtsantritt im August 2019 habe es schon mehrere Treffen gegeben. Ganz zufällig ist der erneute Termin nicht gewählt. Eine der größten Baufirmen, die beim knapp fünf Millionen Euro teuren Projekt mitgewirkt haben, kommt aus der Stadt an der Lahn. Die Firma habe unter anderem die Treppe und Fassadenelemente eingebaut. Der von der Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen betriebene Hort wird am 17. September offiziell eröffnet. Er bietet bis zu 220 Kindern Platz.

Expertin berichtet über die Wildkatze

Zu einem Wildkatzenvortrag lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz am Freitag, dem 20. August, ins Naturparkhaus in die Neuhofstraße 3a nach Bad Düben ein. An diesem Abend wird Almut Gaisbauer, Wildkatzenexpertin und Projektleiterin des Rettungsnetzwerkes Wildkatze in Sachsen, über die echte europäische Ureinwohnerin berichten, wird angekündigt. Die Wildkatze, die in Sachsen als ausgestorben galt, taucht inzwischen vereinzelt unter anderem auch in der Dübener Heide wieder auf. Almut Gaisbauer wird ab 18 Uhr nicht nur Wissenswertes über die Wildkatze erzählen, sondern auch verraten, wie die Fachleute den scheuen Tieren auf der Spur sind.

Für den Abend wird um Voranmeldung gebeten. Am einfachsten geht es per Mail an: k.ehlert@naturpark-duebener-heide.de oder telefonisch unter 034243/72993.

Wem gehört dieses Fahrrad?

Die Polizei in Eilenburg sucht den Eigentümer eines Fahrrades, das am 3. August in Eilenburg gefunden wurde. Wie das Polizeirevier mitteilte, handelt es sich um ein 26er-Herrenfahrrad Germania mit Kindersitz, das mit schwarzer Farbe überlackiert wurde.

Die Polizei sucht den Eigentümer dieses Fahrrades. Quelle: Polizeirevier Eilenburg

Die Originalfarben seien Gelb, Schwarz und Silber. Der Eigentümer kann sich bei der Polizei melden, ebenso jene, die Hinweise zu dem Eigentümer geben können. Kontakt: Polizeirevier Eilenburg, Telefon: 03423 664100

Museum sucht Informationen zum Luftkrieg

Die Arbeitsgruppe „April 1945“ des Eilenburger Geschichts- und Museumsvereins erbittet die Mithilfe der Bürger. Es geht um die Bereitstellung von Dokumenten aus der Zeit von 1939 bis 1945 zum Luftkrieg in der Region zwischen den Ortschaften Eilenburg, Taucha, Schkeuditz, Delitzsch, Löbnitz und Bad Düben. „Wir suchen Tagebücher, persönliche Aufzeichnungen, Kalenderblätter, Aufsätze, Chroniken und anderes, aus denen Aufzeichnungen über die Luftalarme, Absturzereignisse, Anweisungen zum Verhalten bei Fliegeralarm und so weiter hervorgehen. Ebenso sind wir an Fotos zum Thema interessiert“, heißt es in einem Aufruf des Vereins.

Wer helfen kann, kann sich im Eilenburger Stadtmuseum unter Telefon 03423 652222 melden. „Wir werden Ihnen die Dokumente natürlich wieder aushändigen, sobald wir diese eingesehen haben.“ Die Arbeitsgruppe nimmt auch gern digitalisierte Unterlagen per E-Mail entgegen. Sie können geschickt werden an museum@eilenburg.de.

Freie Plätze für Bergkellerführung

Für die Bergkellerführungen am 24. August um 15 Uhr und am 26. August um 10 sowie um 15 Uhr speziell für Ferienkinder gibt es noch wenige freie Plätze. Wie das Stadtmuseum in Eilenburg mitteilte, können sich Interessierte dafür anmelden. Auch Erwachsene können wieder in den Berg und sich für eine öffentliche Führung am Samstag, 25. September, oder auch für den 16. Oktober jeweils um 9 und um 10.30 Uhr anmelden. Telefon: 03423 652222

