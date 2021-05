Nordsachsen

Nordsachsen lebt wieder auf. Wir waren einmal am Pfingstwochenende unterwegs und haben in mehreren Orten in Nordsachsen Eindrücke gesammelt.

Eilenburg: Riesenspaß im Tierpark

Viele Familien nutzten das Pfingstwochenende und statteten dem Eilenburger Tierpark einen Besuch ab. Quelle: Steffen Brost

Neugierig laufen die Emus Else und Otto und all die anderen Tiere an ihren Gehegen auf und ab und beobachten die vielen Besucher, die am Pfingstwochenende dem Eilenburger Tierpark einen Besuch abstatteten. Die Schlange am Kassenhäuschen riss während der Öffnungszeiten kaum ab. Astrid Ritze und Tierpflegerin Carolin Otto haben alle Hände voll zu tun, die Besucher abzukassieren. „Es macht Spaß endlich wieder öffnen zu dürfen. Die Leute sind so nett und haben viel Spaß“, freut sich die Tierpflegerin. Und auch die Außengastronomie darf nach langer Zeit wieder Kaffee, Kuchen, Eis und andere Leckereien anbieten.

Bis auf das Tropicana ist alles offen. Und auch die Tiere merken, dass wieder mehr Betrieb im Gelände ist. Die beiden Bennett-Kängurus Jack und Jones springen aufgeregt in ihrem Gehege hin und her, woanders toben die Ziegen mit den jüngsten Besuchern über die Wiese. „Wir sind extra aus Leipzig gekommen, um dem kleinen und sehr schönen Tierpark Eilenburg einen Besuch abzustatten. Das ist hier alles sehr familiär und es macht Riesenspaß, hier herumzubummeln. Und nach dem Rundgang gibt es noch Eis“, waren Thomas und Wencke Kaiser aus Leipzig begeistert.

Carolin Otto hofft jetzt auf etwas mehr Normalität und drückt die Daumen, das spätestens zum Bienenfest Ende Juli und zum Schulanfang im September auch wieder größere Veranstaltungen hier stattfinden dürfen.

Oschatz: 199 Stufen auf den St.-Aegidien-Kirchturm

Maria und Ulrich Pinkert aus der sächsischen Landeshauptstadt Dresden besuchten am Pfingstmontag spontan Oschatz - und scheuten die 199 Stufen des Kirchturms von St. Aegidien nicht. Quelle: Christian Kunze

Mit fünf Wochen Verspätung starteten die Oschatzer Türmer am Pfingstwochenende in die Saison. Dort, wo sonst bereits Ostern Menschen aus Nah und Fern den Blick über die Umgebung genießen, kamen in den zurückliegenden Tagen mehr Besucher als erwartet zum Aufstieg. Das dürfte neben dem guten Wetter auch daran gelegen haben, dass für den Besuch auf dem Südturm der Stadtkirche St. Aegidien kein Corona-Negativ-Test vorzuweisen war. Im Hygienekonzept, vom Förderverein „Rettet St. Aegidien“ gemeinsam mit dem Landratsamt Nordsachsen erarbeitet, wird dies damit begründet, dass das Gros der Führung und damit des Besucheraufenthalts im Freien stattfindet.

Einen „absoluten Glückstreffer“ nennt der Dresdener Ulrich Pinkert (66) die Entscheidung, die 199 Stufen erklommen zu haben. Gemeinsam mit seiner Frau Maria (67) war er vor einigen Jahren schon einmal in der Stadt. „Das war im Frühjahr, da war der Turm noch geschlossen, die Gaststätten auch, also noch trister als jetzt“, erinnert sie sich. Nun sind beide überwältigt vom Blick, der sich aus 60 Metern Höhe bietet. „Wir haben das ganz spontan gemacht, wollten eigentlich gar nicht her“, sagt der Ehemann. Bereut haben beide den Abstecher aber nicht. Für sie steht fest: „Wir kommen wieder – und dann bringen wir unsere Enkel mit“.

Bad Düben: Kaffeeklatsch an der Obermühle

Nach der Winterpause öffnete das Mühlencafé an der Bad Dübener Obermühle Pfingstsonntag das erste Mal in der neuen Mühlensaison. Quelle: Steffen Brost

Zum ersten Mal in der neuen Mühlensaison zog am Pfingstwochenende wieder Kaffee- und Kuchenduft über das Gelände des Museumsdorfes Dübener Heide. Erst drei Tage vorher bekamen die Mitglieder um Vereinschef Werner Wartenburger grünes Licht für die sonntägliche Kaffeerunde an der Obermühle. „Die Coronazahlen sind so niedrig, dass wir unsere Mühlenquelle wieder öffnen und Kaffee und Kuchen ausschenken dürfen. Innerhalb des Vereins haben wir schnell reagiert und wir haben ehrenamtliche Mitglieder gefunden, die sich Pfingstsonntag um die Besucher kümmern“, sagte Wartenburger. Bei schönem Wetter kamen den ganzen Nachmittag jede Menge Besucher und ließen sich auf dem Freisitz im Mühlengarten die leckeren Kuchenspezialitäten von Bäcker Schiebel schmecken. Bald soll die Kaffeerunde wieder regelmäßig starten. Schon ab 6. Juni und bis Oktober gibt es jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen. Ab Juli soll dann auch wieder der Backofen glühen und Brot gebacken werden. Die Museumsdörfler hoffen darauf, dass die Inzidenzzahlen weiter sinken und auch die Schauwerkstätten wieder mit mehr Leben gefüllt werden können. „Derzeit darf man hier alleine oder mit der Familie durch die historischen Ausstellungsräume schlendern“, so Wartenburger weiter.

Brinnis: Pfingstburschen auf Tour

Die Brinniser Pfingstburschen vor dem Start am Pfingstsonntag. Quelle: Alexander Prautzsch

Es ist eine der ältesten Traditionen in ganz Nordsachsen: Am Sonntagmorgen gingen die Brinniser Pfingstburschen zum 392. Mal auf große Rundfahrt. In weißer Hose, mit schwarzen Stiefeln, Zylinder und Frack sowie mit einem morgendlichen Ständchen begann vor dem Gerätehaus der Brinniser Feuerwehr die Tour. Zudem wurde mit Blumensträußen auf dem angrenzenden Friedhof der verstorbenen ehemaligen Mitglieder der Brinniser Pfingstburschen gedacht.

Gegen neun Uhr starteten die Teilnehmer dann zur Rundfahrt zu den ehemaligen Pfingstburschen in Brinnis Spröda, Luckowehna, Wannewitz und Hohenroda. In diesem Jahr waren die Teilnehmer mit geschmückten Fahrrädern in Zweier-Teams statt in großer Gruppe mit geschmücktem Pferdefuhrwerk unterwegs. Eben „Corona-konform“, wie es auf einem Schild an einem der Zweiräder hieß.

Zahlreiche ehemalige Mitglieder der Gruppe wurden dann in jedem der Dörfer besucht und mit einem kurzen Ständchen und Glückwünschen überrascht.

Oschatz: Endlich wieder in den O-Schatz-Park

Fanny Kretschmer-Scholz mit Sohn Pepé am Erdmännchengehege im O-Schatz-Park der Lebenshilfe in Oschatz. Quelle: Christian Kunze

„Endlich mal wieder raus“ – so brachte es am Sonnabend die junge Mutter Fanny Kretschmer-Scholz auf den Punkt. Mit ihrem dreijährigen Sohn Pepé gehörte sie zu den ersten Besuchern des O-Schatz-Parkes am Wochenende. Dank Negativ-Test, Genesenen- oder Geimpften-Status war dies auch anderen Besuchern möglich. Anziehungspunkt schlechthin sind die Tiergehege auf dem ehemaligen Oschatzer Landesgartenschau-Gelände – Erdmännchen, Ziegen, Ponys, Rehe und Hängebauchschweine gibt es hier unter anderem. „Wir wohnen zwar um die Ecke im Naundorfer Ortsteil Raitzen, aber wegen der langen Schließung waren wir erst zwei oder drei Mal hier“, sagt Fanny Kretschmer-Scholz.

Auch O-Schatz-Park-Managerin Katja Bachmann freut sich, dass es wieder losgeht. „Nicht nur wir brauchen die Einnahmen. Auch die Tiere brauchen dringend Abwechslung durch die Besucher“, meint sie. Ein großer Ansturm sei aber nicht zu verzeichnen, „da viele wegen des Zugangs unter den Corona-Bestimmungen verwirrt oder abgeschreckt sind“. Am Sonntag und Montag waren in der Stadt beispielsweise auch keine Testzentren offen, die nächste Möglichkeit ist Bachmann zufolge in Ostrau.