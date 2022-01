Pflegenotstand: In Bad Düben helfen nun Fachkräfte von den Philippinen

Bad Düben

Für Katherine Arrojado und Prince Wilfred Reyes hat eine spannende Zeit begonnen. Die 33- und der 28-Jährige stammen von den Philippinen und werden nun Gesundheits- und Krankenpfleger im Mediclin Waldkrankenhaus Bad Düben sowie im Reha-Zentrum. Insgesamt neun Frauen und ein Mann aus dem südostasiatischen Land arbeiten die nächsten zwei Jahre dort. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hoch qualifiziert und verstärken die Teams auf den Stationen.

Mediclin sagt dem Pflegenotstand den Kampf an

Sie kommen genau zur richtigen Zeit. Seit Jahren herrscht in Deutschland Pflegenotstand – das muss auch der Kaufmännische Direktor Kermit Behnisch für seine Häuser konstatieren. Während der Corona-Pandemie habe sich die Lage verschärft. Derzeit führe die Kombination aus Personalmangel und pandemiebedingten Ausfällen dazu, dass zu viele Kräfte aussteigen. Dem will die Geschäftsleitung entgegensteuern. „Wir haben vor 20 Jahren aufgehört, Pflegepersonal auszubilden. Seit vergangenem Jahr haben wir sechs neue Azubis. Aber es dauert, bis sie ihre dreijährige Ausbildung beendet haben. Solange können wir nicht warten. Der hiesige Markt ist leer, also mussten wir uns auf externen Märkten umschauen. Mittlerweile fehlen uns rund 20 Pflegekräfte. Wir haben mit den beiden Bereichen Neurologie Phase B und Geriatrie zwei neue Fachdisziplinen integriert, da benötigen wir zusätzliches Personal“, sagte Kermit Behnisch.

Die neuen Pflegekräfte sind hoch qualifiziert

Über den Mutterkonzern Asklepios konnten Ende 2021 neun Frauen und ein Mann von den Philippinen nach Bad Düben geholt werden. „Die Pflegeausbildung ist dort akademisiert. Alle haben ein mehrjähriges Studium absolviert. Pflege hat auf den Philippinen ein ganz anderes Standing als bei uns. Die klassische Pflege am Bett, die in Deutschland fester Bestandteil des Pflegeberufes ist und etwas, was viele mit dem Beruf assoziieren, übernehmen in anderen Kulturen zumeist die Familienangehörigen“, so Behnisch weiter.

Auf den Philippinen lernten sie die deutsche Sprache

Vor der Einreise nach Deutschland absolvierten die Filipinos einen Sprachkurs. Zudem mussten sie nachweisen, dass ihre fachliche Ausbildung den in Deutschland geforderten Standards entspricht. „Auch die Stadt Bad Düben hat uns bei den Formalitäten unterstützt. Dafür sind wir sehr dankbar. Bis Ende Januar sollen alle notwendigen Schritte erledigt sein, so dass sie ab Februar beginnen können. Unterstützung bekommen sie von unseren Praxisanleitern auf den Stationen. Parallel laufen die Sprachkurse weiter. Unser Ziel ist es, mit den neuen Kolleginnen und Kollegen den Notstand beim Pflegepersonal schrittweise runterzufahren“, so Behnisch.

Katherine Arrojado (links) und Prince Wilfred Reyes (rechts) von den Philippinen werden von Pflegeentwicklerin Julia Führbach mit den Unterlagen vertraut gemacht. Quelle: Steffen Brost

Zwei Jahre fern der Heimat

Für Katherine und Prince Wilfred ist die neue Heimat gleichzeitig auch eine Herausforderung. Zwei Jahre sind sie viele Tausende Kilometer weit weg von ihrem Zuhause und ihren Familien. „Ich habe eine sechsjährige Tochter. Das ist nicht so einfach für uns beide. Ich telefoniere jeden Abend per Video mit ihr. Allerdings sehe ich in Deutschland bessere Möglichkeiten, mich in meinem Beruf weiterzuentwickeln. Ich muss Geld verdienen und unterstütze damit auch meine Familie“, erzählte Katherine Arrojado. Zuvor arbeitete die 33-Jährige zehn Jahre in einer Klinik in der Hauptstadt Manila. „In Bad Düben ist alles sehr modern. Es ist eine schöne kleine Klinik. Ich freue mich auf meine Arbeit“, so die junge Frau.

Ihr Kollege Prince Wilfred Reyes hat bereits vier Jahre als Pfleger auf den Philippinen gearbeitet. „Ich war auf einer chirurgischen Station beschäftigt. Jetzt bin ich das erste Mal so weit weg von zu Hause. Aber ich freue mich auf die neue Herausforderung“, so der 28-Jährige.

Bürgermeisterin hat die neuen Bad Dübener schon begrüßt

Auch Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) hat die „neuen Bad Dübener“ schon begrüßt. „Die Stadt hilft bei der Wohnungssuche und den Anmeldeformalitäten im Einwohnermeldeamt. Ich bin sehr froh über die Verstärkung, die die Personalnot am Mediclin-Standort etwas eindämmt“, sagte Münster.

Alle zehn neuen Mitarbeiter haben einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre. „Wie es danach weitergeht, werden wir sehen. Vielleicht bleiben einige ja auch für immer. Bis dahin wollen wir weiter am Abbau unseres Pflegenotstandes arbeiten“, so Kermit Behnisch.

