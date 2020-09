Nordsachsen

„In diesem Jahr war noch gar niemand da, weil überhaupt noch kein Pilzwachstum gewesen ist, abgesehen mal von ein paar Champignon-Arten, als es mal im Mai geregnet hat. Jetzt scheint es wieder loszugehen. Aber eine richtige Beratung hatte ich noch nicht.“ Christel Moltrecht hat als eine der Pilzberaterinnen und -berater im Landkreis Nordsachsen das Pilzwachstum im Blick. Die 80-Jährige bietet Pilzsammlern bei sich in Delitzsch Auskunft unter anderem darüber an, ob man gefundene Exemplare essen kann und wie man sie zubereitet.

Woran liegt es also, dass sie bis jetzt noch keinen Besuch hatte? Kann man nicht grundsätzlich in jedem Monat Pilze sammeln? Nun, das stimmt zwar, aber die Gewächse haben es bei Feuchtigkeit und Wärme am leichtesten. So ist die Hauptsaison, in der die meisten Pilze wachsen, zwischen Sommer und Herbst. Besonders im Herbst, nach Regenfällen, sprießen sie in den Wäldern.

Hitze kann zum Problem werden

Was genau ist also das Problem? Es gab doch zuletzt vermehrt Niederschlag. Für Christel Moltrecht liegt die Schwierigkeit ganz klar in der Hitze: „Die Böden sind ja sehr tief ausgetrocknet, das geht ja mindestens 15 Zentimeter ein in die Erde oder noch weiter. Die Trockenheit und die Hitze, das passt dem Pilz nicht.”

Dass die Wärme auch längerfristige Auswirkungen auf den Pilzbestand der Gegend haben kann, und was das für Schwierigkeiten mit sich bringt, erklärt Andreas Kunze, Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM): „Dass die Arten, die auf diese kühleren Temperaturen angewiesen sind, weniger werden und dann wärmeliebende Arten aus dem Mittelmeerraum einwandern, das kann passieren. Natürlich muss man das fortwährend beobachten, weil neben den Speisepilzen zum Beispiel auch giftige Arten einwandern können, die wir davor hier bei uns noch nicht gekannt haben.“

Giftige Champignonart

Ein Beispiel nennt Kunze auch: „Es gibt jetzt zum Beispiel eine giftige Champignonart aus den wärmeren Gegenden, die dem Wiesenchampignon sehr ähnlich sieht, die in den Nachbarländern schon aufgetaucht ist. Die muss man jetzt beobachten und dann schauen, dass man die Pilzsachverständigen auch entsprechend schult, dass die diese neuen Arten dann auch mit erkennen. Pilze halten sich natürlich nicht an Landesgrenzen."

Der Wiesenchampignon, auch als Feld- oder Wiesenegerling bekannt, wurde von der DGfM zum Pilz des Jahres 2018 ernannt. Quelle: Andreas Kunze

Noch ein wenig Geduld

Richten wir unsere Aufmerksamkeit nun wieder auf das Gebiet Nordsachsen. Ab wann können sich begeisterte Pilzsammler hier denn nun wieder auf die Suche begeben? „Das dauert erstmal noch, es hat gerade geregnet, nun dauert es auf jeden Fall zehn bis 14 Tage, bis dann die Pilzkörper vorhanden sind“ so Pilzberaterin Moltrecht.

Einige gute Orte zum Pilzesammeln

Wenn es dann soweit ist, gibt es beispielsweise im Bereich der Dübener Heide und in den Randgebieten der Prellheide gute Möglichkeiten, Pilze zu finden. Ein Pilz, der vor allem in der Goitzsche vorkommt, ist laut Moltrecht der Butterpilz. Dieser sei der häufigste, der dort vorkommt. Auch den Birkenpilz führt sie auf.

Auch die Collm-Region im Süden des Landkreises Nordsachsen bietet für Pilzsammler optimale Voraussetzungen. Dies betrifft nicht nur Waldpilze, sondern auch die begehrten Champignons. Wenn das Wetter stimmt, die Temperaturen warm sind und genügend Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist, dann sind beispielsweise die Elbwiesen im Bereich von Schirmenitz und Außig ein gutes Sammelgebiet. Der Waldreichtum der Collm-Region bietet zudem ein großes Spektrum an köstlichen Waldpilzen. Auf der Liste stehen ganz oben Steinpilze, Maronen und Butterpilze. Seltener ist der Hexenröhrling oder die Rotkappe zu finden. Noch vor Jahren war in den Wäldern auch der Pfifferling anzutreffen. Der hat sich jetzt allerdings rar gemacht. Beliebte Sammelstellen sind die Dahlener Heide und der Wermsdorfer Wald.

Man sollte aber auch vorsichtig sein, dass man nicht aus Versehen den falschen Pilz verspeist. Pilzberaterin Moltrecht verweist hier auf das Gewächs, das auch Pressesprecher Kunze erwähnte: „Es gibt zum Beispiel einen Champignon, der zwar nicht tödlich giftig ist, aber der doch starke Verdauungsbeschwerden hervorruft, der Giftchampignon. Es gibt drei Arten davon und die sind alle drei nicht verträglich, aber nicht tödlich giftig.“

Also heißt es nun, sich noch ein wenig zu gedulden, bis die Pilze sprießen, und sich nach dem Sammeln bei einem Pilzberater oder einer Pilzberaterin melden, um ganz sicher zu gehen.

Die Pilzberater des Landkreises Nordsachsen Andreas und Elke Kade: OT Thalheim Saalhausener Straße 20, 04758 Oschatz, Telefon: 03435-927474 Heiko und Philipp Anders: OT Taura, Waldstraße 30, 04889 Belgern-Schildau, Telefon: 034221-62174 Christel Moltrecht: Nordplatz 4, 04509 Delitzsch, Telefon: 034202-50818

