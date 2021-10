Pkw brennt lichterloh neben der Heideapotheke in Bad Düben

Bad Düben

In Bad Düben brennt es. Am Dienstagabend, gegen 19.40 Uhr, heulen in der Kurstadt die Sirenen. Die Kameraden aus Bad Düben, Schnaditz und Tiefensee werden zu einem Einsatz in die Gartenstraße gerufen. Dort brennt beim Eintreffen der Löschkräfte ein Pkw unter einem Carport. Jede Sekunde ist jetzt entscheidend, denn die Flammenhaben bereits begonnen auf das angrenzende Gebäude, wo unter anderem die Räumlichkeiten der Heideapotheke untergebracht sind, überzugreifen.

Mit viel Wasser wurde das angrenzende Gebäude während des Pkw-Brandes gesichert. Ein Übergreifen der Flammen konnte somit verhindert werden. Quelle: Steffen Brost

Die Kameraden waren so schnell am Brandort, weil sie Dienstagabend immer zum Dienst im Gerätehaus sind und dadurch deutlich schneller ausrücken konnten. Während ein Trupp Männer direkt mit den Löschen des Pkws begann, wurde über die Drehleiter von oben das angrenzenden Gebäude mit Wasser gesichert. Doch der Pkw-Brand stellte sich als ziemlich hartnäckig heraus. Erst als Schaum zum Einsatz kam, konnten die Flammen erstickt werden.

Nach gut einer Stunde war der brennende Pkw gelöscht. Quelle: Steffen Brost

Wie heiß das Dach des Nebengebäudes während des Brandes geworden ist, zeigte das Wasser, das sofort verdunstete. Mit Äxten öffneten die Kameraden das Dach, um nach Glutnestern unter den Dachschindeln zu suchen. Über eine Stunden dauerten die Löscharbeiten.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gartenstraße war während des Einsatzes komplett für den Straßenverkehr gesperrt. Wie hoch der Sachschaden ist, konnt am Abend noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und schließt Brandstiftung nicht aus.

Von Steffen Brost