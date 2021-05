Planetenwanderweg in Eilenburg wird Dienstag eröffnet

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Ab 1. Juni kann wieder Supa-Golf gespielt werden

Ab 1. Juni können im Bad Dübener Kurpark wieder die bunten Bälle übers Grün geschlagen werden. An diesem Tag beginnt die nunmehr vierte Supa-Golf-Saison in Bad Düben. Wegen der aktuellen Situation kann es zu Einschränkungen bei den Öffnungszeiten kommen. Interessierte sollten vorab in der Verleihstation im Heide Spa Vital-Center eine Spielzeit vereinbaren. Seit Mai 2018 können Bad Dübener und Gäste den Freizeitsport nutzen, den jeder zwischen 5 und 99 Jahren auch ohne Vorkenntnisse im denkmalgeschützten Kurpark ausüben kann. Telefon: 034243 33675

Veränderte Testzeiten in Bad Düben

Seit März können sich Bad Dübener in Testzentren auf eine Corona-Infektion testen lassen. Dies ist auch weiter möglich und zwar montags und mittwochs von 8 bis 12 und 16 bis 18 Uhr in der Marktapotheke sowie dienstags von 11 bis 13 Uhr, donnerstags und freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 13 Uhr im Heide Spa.

Planetenwanderweg wird am Dienstag eröffnet

Lange Zeit war die Beschilderung in keinem guten Zustand. Jetzt erstrahlt Eilenburgs Planetenwanderweg in neuem Glanz und wird am Dienstag anlässlich des Kindertages wiedereröffnet, gab die Stadtverwaltung bekannt. Die neuen Tafeln auf der Erlebnisroute bieten vor allem Kindern spannende Informationen rund ums Weltall. Ebenso taucht Stadtmaskottchen Heinz Elmann auf den Schildern am Planetenwanderweg auf, der auf drei Kilometern Länge vom Stadtpark zum Bobritzer Damm führt. Heinz Elmann begleitet die kleinen Entdecker.

Um die Erneuerung der Tafeln möglich zu machen, hatte sich die Stadtverwaltung mit einem Projekt bei den Sächsischen Mitmachfonds beworben und ein Preisgeld in Höhe von 25 000 Euro gewonnen. Außerdem ist der Wanderweg Bestandteil eines Förderprojektes, bei dem es um die Wege-Infrastruktur im Bereich des Naturparks Dübener Heide geht.

Die Wiedereröffnung ist gleichzeitig der Auftakt für Eilenburgs Sommerkalender. Ab Dienstag gibt es an insgesamt 20 Tagen 20 Aktionen in der Stadt, für die Unternehmen und Einrichtungen geworben wurden. Darunter sind Rabattaktionen von Händlern, das Gummi-Enten-Rennen in der Schwimmhalle, eine Mini-Orgelführung oder auch ein Kräutertag auf dem Burgberg.

Angaben zum Aktionstag unter www.eilenburg.de

Neue Häuser in Gebiet am Mühlläufer

Voraussichtlich 2022/23 sollen im Wohngebiet zwischen Mühlläufer und Waldstraße in Bad Düben die ersten neuen Eigenheime stehen. Der Stadtrat hat jetzt die Abwägung der Hinweise und Anregungen zum Bebauungsplan sowie den Entwurf selbst beschlossen. Auf 2,5 Hektar werden Wochenendgrundstücke zu Eigenheimstandorten und ungefähr 15 Grundstücke von Grünland zu Bauland umgewandelt werden. Das Areal zwischen Mühlläufer und Waldstraße östlich der B 2 befindet sich im Eigentum der Stadt und eines privaten Investors. Wie berichtet sollte die Satzung schon im Herbst verabschiedet werden, musste aber insbesondere wegen des Einspruchs der Forstbehörde überarbeitet werden. Der nun abzuschließende Erschließungsvertrag mit dem privaten Eigentümer ist Voraussetzung für die Rechtskraft des Bebauungsplanes. Voraussichtlich im Herbst 2021 kann mit dem Bau der Erschließungsstraße sowie aller Ver- und Entsorgungsleitungen begonnen werden.

Arbeiten an Mulde und Mühlgraben

Die Flussmeisterei Bad Düben und beauftragte Unternehmen führen ab Juni verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern in der Region um Eilenburg und Bad Düben durch. Das betrifft zum einen den Mühlgraben in Eilenburg und des Weiteren den Bereich der Mulde zwischen Kossen flussabwärts bis nach Löbnitz. Im Fokus stehen dabei die Unterhaltungspflege und Mahd an Hochwasserschutzdeichen und Hochwasserschutzmauern, aber auch die Gehölzpflege und Pflanzarbeiten, wie die Landestalsperrenverwaltung informierte. Die Arbeiten dauern bis November an.

Stadtrat Düben will Grünpflege neu ordnen

Bekommt Bad Düben einen Stadtgärtner? SPD-Stadtrat Michael Seidel brachte diese Idee im Zusammenhang mit der Vergabe von Pflegearbeiten für Grünflächenanlagen zur Stadtratssitzung ins Spiel. Auf verschiedenen Flächen gäbe es derzeit fünf Akteure. „Uns ist es aber wichtig, dass wir uns perspektivisch die Pflege ganzheitlich ansehen“, gab Seidel den Tenor von Gesprächen seiner Fraktion mit dem Bürgerkreis wieder. Es gehe um ein Pflege- und Entwicklungskonzept, das ein Stadtgärtner – dies könne auch ein Externer sein – ständig weiterentwickelt. Ein Schwerpunkt sei der Bereich Parkstraße. Vorbereiten sollte eine solche Ausschreibung eine Arbeitsgruppe mit Stadträten, Stadt und Anrainern. Unabhängig davon hat der Stadtrat die Unterhaltungspflege von Grünanlagen jetzt neu vergeben. Für den Kurpark West mit Parkstraße wurde der Vertrag mit Öko-Service Mehrer bis Ende 2022 verlängert. Ebenso lange laufen die Vereinbarungen mit dem Garten- und Landschaftsbau Daniela Noack hinsichtlich der Pflege der Grünanlagen Burggarten/Burgvorplatz, PEE-WEE-Gelände und Kurpark Ost mit Parkstraße weiter.

Roter Hirsch wieder komplett geöffnet

Der Rote Hirsch öffnet am Dienstag wieder. Besucher können damit alle Einrichtungen – das sind Stadtbibliothek, Museum und Tourist-Information – nutzen, teilte die Stadtverwaltung mit. Alle Besucher ab sieben Jahre benötigen einen negativen Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden ist oder vor Ort gemacht wird. Für Genesene und Geimpfte entfällt die Testpflicht.

Besuchstermine können im Internet gebucht werden: www.terminland.de/kue.

Von lvz