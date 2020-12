Bad Düben

Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) hat im Bereich Bad Düben/Wellaune mit den Vorbereitungen für weitere Arbeiten am Polder Löbnitz begonnen. Um den Lebensraum der heimischen Tiere durchgehend zu gewährleisten, werde zwischen Dezember und Januar eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme realisiert, so Sprecherin Kathrin Schöne. Dabei werden sowohl Totholzhecken in Form von Benjeshecken als auch lebende Hecken angelegt und der umliegende Acker in Grünland umgewandelt.

Eigentliche Maßnahme erst in einem Jahr

Die eigentliche Maßnahme, bei der 250 Bäume gefällt werden müssen, damit der Damm geschliffen werden kann, erfolgt in etwa einem Jahr. Dann soll ein Teil des Verbindungsweges zwischen Wellaune und Bad Düben (Kohlhaasweg) abgesenkt werden. Dieser liegt derzeit auf einem hohen Damm quer zur Mulde. „Bei einem Einstau des künftigen Polders würde er zu einem erheblichen Aufstau führen und die durch den Polder bezweckte Absenkung des Hochwasserscheitels verhindern“, so Schöne. Die Entscheidung zu diesem Vorgehen sei im Rahmen des 2013 abgeschlossenen Planfeststellungsverfahrens gefällt worden. Dafür gab es 2011 und 2012 auch zahlreiche Einwohnerversammlungen, Erörterungs- und Abwägungstermine.

Weite Bereiche der Baumfällungen befinden sich auf der gleichen Fläche wie die geplante Ortsumfahrung für Wellaune. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll der Allee-Charakter des Weges durch die Ersatzpflanzung von 110 standorttypischen Bäumen wiederhergestellt werden.

Polder Löbnitz Der Polder Löbnitz ist Teil des Nationalen Hochwasserschutzprogramms der Bundesregierung. Er wird künftig eine Fläche von rund 1400 Hektar umfassen und hat ein maximales Volumen von 15 Millionen Kubikmetern. Offizieller Spatenstich mit den damaligen Umweltministern von Sachsen und Sachsen-Anhalt war am 29. August 2012. Der Polderbau läuft seitdem in zahlreichen Teilmaßnahmen. Beim Augusthochwasser 2002 kam es an der Vereinigten Mulde zu großen Überschwemmungen. Dabei zeigte sich, dass die bisherigen Hochwasserschutzanlagen den Fluss einengten und somit die Auswirkungen des Hochwassers verschärften. Mit dem Polder Löbnitz soll die Vereinigte Mulde nun die nötigen Retentionsflächen bekommen. Die bestehenden Deiche werden auf dem jetzigen Schutzniveau (HQ 25) instandgesetzt und bilden den künftigen Polderdeich. Bei einem größeren Hochwasserereignis wird das Wasser durch befestigte Ein- und Auslaufbauwerke in den Polder eingeleitet. So werden die Deiche nicht überströmt und die Gefahr von Deichbrüchen minimiert.

BI will weiter für Erhalt der Bäume kämpfen

Gegen die angekündigte Baumfällaktion hatte sich Widerstand in der Region geregt, so auch in einer Bürgerinitiative (BI) um die Bad Dübener Petra Würdig und Christoph Henke. „Dieses Stück Natur zu zerstören, wäre ein Frevel, gerade in der jetzigen Zeit“, kritisierte die Bündnis 90-Grüne. Bei einer Unterschriftenaktion hatten daraufhin fast 400 Kurstädter sowie Bürger aus der Umgebung wie Kossa und Authausen unterschrieben. „Wir werden weiter für den Erhalt der Bäume kämpfen“, kündigte Würdig am Montag an und kritisierte zugleich die geplanten Ausgleichsmaßnahmen. Diese könnten nicht die 250 ausgewachsenen Bäume ersetzen. Die Grünen hatten stets klar gestellt, nicht gegen den Hochwasserschutz zu sein. Dieser dürfe aber keinesfalls zu Lasten der Natur realisiert werden.

Polder kostet rund 70 Millionen Euro

Beim Polder Löbnitz samt des Ortsschutzes für Löbnitz und die Bad Dübener Stadtteile handelt es sich um eines der fünf größten Schutzprojekte in Sachsen und um das größte Hochwasservorhaben an der Mulde in Nordsachsen. Der Polder umfasst 1500 Hektar Fläche und kann bis zu 17 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen. Das Projekt kostet rund 70 Millionen Euro.

