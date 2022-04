Bad Düben/Löbnitz

Die Flut im August 2002 liegt inzwischen fast 20 Jahre zurück. In deren Sog wurde auch die Idee der Polderlösung Löbnitz (in der die Bad Dübener Stadtteile Wellaune, Schnaditz und Tiefensee einbezogen sind) geboren. Doch die Planungen erwiesen sich vor allem wegen des Naturschutzes als aufwendiger als gedacht. Zudem sind die Kosten allein seit 2016 von damals noch geschätzten 45 auf inzwischen 75 Millionen Euro explodiert.

Wie funktioniert der Polder Löbnitz?

Mit dem Polder Löbnitz sollen schon bei einem sogenannten 25-jährigen Hochwasser (HQ-25) fast 1500 Hektar Fläche zwischen der Stadt Bad Düben und der Gemeinde Löbnitz gezielt über das Einlaufbauwerk Wellaune geflutet werden. Die Mulde kann sich ausbreiten, der Wasserspiegel der Mulde wird damit am Ortseingang Bad Düben bei Profiroll um rund 70 Zentimeter gesenkt. Ist die Hochwasserwelle vorbei, können die im Polder zurückgehaltenen bis zu 15 Millionen Kubikmeter Wasser über das Auslaufbauwerk Löbnitz wieder gezielt zurück in die Mulde fließen.

Worin liegt der Nutzen für die Bad Dübener?

Man muss es ganz klar sagen, von Poldern an sich profitieren vor allem die Flussanrainer flussabwärts. Der Polder soll eine unkontrollierte Abströmung der Mulde in Richtung Sachsen-Anhalt über die Goitzsche und den Lober-Leine-Kanal, wie sie im August 2002 aufgetreten ist, auch bei seltenen Ereignissen unterbinden.

Die Bad Dübener profitieren aber von der Senkung des Muldespiegels bei Profiroll und dass in diesem Zusammenhang das Gewerbegebiet am Ortseingang Bad Düben sowie die Stadtteile Wellaune, Schnaditz und Tiefensee einen HQ-100-Schutz bekommen. Damit sind sie, wie Löbnitz auch, vor einem statistisch aller 100 Jahre auftretenden Hochwasser geschützt. Das ist schon wenige Kilometer flussaufwärts, so zum Beispiel in Glaucha, anders. Hier sind HQ-50-Deiche die Norm.

Wann ist mit der Fertigstellung des Löbnitzer Polders zu rechnen?

Axel Bobbe: „Der Polder wird aller Voraussicht nach 2025 in Betrieb gehen.“ Quelle: Archiv

Axel Bobbe, Leiter der Landestalsperrenverwaltung Rötha, schätzt ein, dass derzeit rund 80 Prozent des Bauwerkes geschafft sind. „Der Polder wird aller Voraussicht nach 2025 in Betrieb gehen können.“ Derzeit gibt es noch vier Baustellen. Dabei handelt es sich um den Schutz für die Ortslagen Schnaditz und Tiefensee, die Absenkung des Kohlhasendammes und um das Einlaufbauwerk Wellaune.

Schnaditz sorgt derzeit für die meisten Diskussionen. Wie ist da der Stand?

Blick auf den acht Kilometer langen Ringdeich Schnaditz, der bis Bad Düben reicht. Hier fehlen im Prinzip nur noch die zwei Überfahrten der S 12 (Ortslage Schnaditz) und der B 2 (bei Bad Düben). Quelle: Landestalsperrenverwaltung Rötha

An dem 14 Millionen Euro teuren und acht Kilometer langen Ringdeich Schnaditz wird seit 2013 gebaut. Damals wurden sozusagen als erste Sicherheitsmaßnahme nur die vorhandenen drei Deichkilometer im Norden und Osten gespundet. Die Deichkrone wird ab 2024 auf drei Meter verbreitert. Der erforderliche Neubau der restlichen fünf Deichkilometer und der drei Siele wurde Ende 2021 abgeschlossen. Damit fehlen derzeit für den Schnaditzer Schutz nur noch die beiden großen Deichüberfahrten für die B 2 (am Ortsausgang Bad Düben Richtung Wellaune) sowie an der S 12 (Ortsausgang Schnaditz Richtung Tiefensee). Diese sollten eigentlich Anfang 2022 gebaut werden.

Das Problem: Die Landestalsperrenverwaltung möchte hier statt der genehmigten mobilen Deichwände auch im Sinne der Wartungsfreiheit Deichüberfahrten bauen. Für die schon vor fünf Jahren angeschobene Änderungsplanung gibt es erst jetzt grüne Signale. Bei der LTV rechnet man daher in diesem Jahr mit der Genehmigung. Danach folgen für die insgesamt rund zwei Millionen Euro teuren Überfahrten die Ausführungsplanung und die europaweite Ausschreibung. Damit sollten sie 2023 kommen, wobei es aber wegen des Naturschutzes begrenzte Bauzeiten gibt. Für die Überfahrten werden auf jeden Fall zunächst temporär betonierte Umgehungsstraßen errichtet. Anschließend muss viel Erdmasse bewegt werden, da die Straße nicht auf dem kürzesten Weg über den Deich geführt werden kann. So gilt es, bestimmte Neigungen zu beachten, damit auch der Schwerlastverkehr die Deiche ungehindert passieren kann.

Erst mit den Deichüberfahrten hat Schnaditz dann den hundertjährigen Hochwasserschutz. Kommt es vorher zu einem Hochwasser, könnte hier nur über den Katastrophenstab eine provisorische Lösung geschaffen werden.

Die Hoffnung der Schnaditzer, dass sie den Deichverteidigungsweg als Radweg nutzen können, hat sich bisher nicht erfüllt. Warum?

Astrid Münster: „Die Stadt hält am Ausbau dieses Radweges fest.“ Quelle: Wolfgang Sens

Das ist nicht ganz so einfach. Fest steht, dass auf dem neuen, rund drei Kilometer langen Deichverteidigungsweg, das Radfahren offiziell verboten ist. Die LTV hat den Weg so gebaut wie sie ihn genehmigt bekommen hat – also mit einem massiven Unterbau sowie Kies und Schotter oben drauf. Axel Bobbe, Chef der LTV sagt: „Der Weg kann, so wie er jetzt liegt, als Radweg genutzt werden.“ Voraussetzung dafür wäre aber, dass ihn die Stadt als Radweg widmet. Doch genau das will die Stadt aber nicht. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG): „Wir haben kein Verständnis dafür, dass er nicht zumindest wie bei Profiroll mit zwei Spuren Betonrasengitter gebaut worden ist.“ Und die Stadt könne keine Verantwortung für einen Weg übernehmen, der nicht den Anforderungen eines Radweges entspricht. Nach Aussage von Astrid Münster habe man sich dazu auch im Ältestenrat der Stadt verständigt. „Die Stadt hält danach am Ausbau dieses Radweges, der übrigens mit Anschlüssen nach Bad Düben, Wellaune und Tiefensee auch im Radverkehrskonzept des Landkreises verankert ist, fest.“ Allerdings gibt es derzeit weder für den Ausbau an sich noch für die nicht unerheblichen Ausgleichsmaßnahmen städtische Haushaltsmittel. Radfahrer, die die Schranken ignorieren, können damit auch in den nächsten Jahren vermutlich nur in den Spuren der Deichwartungsfahrzeuge radeln.

Wie ist der Stand bei den anderen drei Baustellen?

Tiefensee: Die Torgauer Firma Ezel hat im Januar mit dem Bau des 700 Meter langen Flügeldeiches, der zur Hälfte als Mauer errichtet wird, begonnen. Die Fertigstellung des drei Millionen Euro teuren Projektes ist für 2023 geplant, könnte sich aber durch Lieferengpässe verzögern.

Die Bauarbeiten am Kohlhaasdamm im März. Hier musste auch jede Menge Erdreich abtransportiert werden. Quelle: Steffen Brost

Absenkung des Kohlhaasdammes: Der Planfeststellungsbeschluss von 2013 sieht eine Absenkung des Kohlhaasdammes auf einer Länge von 500 Metern vor, da er bei der Öffnung des Einlaufbauwerks Wellaune ein Strömungshindernis darstellt. Dass dafür auf insgesamt 730 Metern Länge 400 Bäume gefällt werden sollten, hatte für Protest gesorgt. Hier wurde aus Sicht der LTV ein guter Kompromiss gefunden, bei der die Hälfte der Bäume stehen bleiben konnte. Das Land Sachsen hat hier für die (teuere) Möglichkeit, die Baustelle um die Hälfte der Bäume herumzuführen, finanzielle Unterstützung vom Bund erhalten. Das Fällen der Bäume ist erfolgt, das Absenken des Dammes wird bis Mitte 2022 abgeschlossen sein. Die noch ausstehenden Ersatzpflanzungen zwischen Bad Düben und Glaucha kommen aber erst im Herbst 2022.

Einlaufbauwerk Wellaune: Dabei handelt es sich um das letzte Bauwerk, für das noch einmal rund 8,5 Millionen Euro veranschlagt werden. Mit seiner Fertigstellung wird der Polder 2025 einsatzfähig, da das 300 Meter lange Auslaufbauwerk in Löbnitz, das sich im Norden an den Flügeldeich Löbnitz anschließt, bereits im vergangenen Jahr fertig gestellt wurde.

Wie ist der sich an den Polder Löbnitz anschließende Polder Rösa einzuordnen?

Der Polder Rösa (in Sachsen-Anhalt) ergänzt den Polder Löbnitz und soll für eine Scheitelabkappung ab dem Muldestausee sorgen. Er dient damit vorrangig dem Schutz von Bitterfeld-Wolfen. Er wird zudem erst ab einem statistisch aller 100 Jahre auftretenden Hochwasser geflutet. Im Extremfall können damit noch einmal 20 Millionen Kubikmeter Muldewasser gepuffert werden.

Was wird im Extremfall mit der Goitzsche und dem Seelhausener See?

Professor Andreas Berkner: „Wir handeln jetzt, oder wir vergeben eine große Chance.“ Quelle: Christian Modla

Hier hat in den vergangenen Jahren ein Umdenken eingesetzt. Für das Einbinden der beiden Seen in das Hochwasser-Schutzkonzept hatte sich insbesondere der habilitierte Geograf Andreas Berkner, der die Regionale Planungsstelle Leipzig-Westsachsen leitet, eingesetzt und schon 2015 gesagt: „Ich denke, wir handeln jetzt, oder wir vergeben eine große Chance.“ Die Überlegung: Sowohl beim Hochwasser 2002 als auch 2013 waren beide Seen unkontrolliert geflutet worden, was den Muldepegel entscheidend gesenkt hat. 2013 stieg das Wasser im Seelhausener See von 78 auf etwa 84 Meter, im Großen Goitzsche See von 75 auf 76,6 Meter. Damit wurden 60 Millionen Kubikmeter Wasser zurückgehalten, was dem anderthalbfachen Fassungsvermögen beider Polder entspricht. Eine vor drei Jahren erstellte Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass mit der Herstellung eines regulierbaren Zulaufs für die beiden Seen im Fall der Fälle zwar nicht 60, aber zumindest rund 50 Millionen Kubikmeter Wasser gepuffert werden könnten. Mit dem neuen, 2021 in Kraft getretenen Sanierungsrahmenplan wurde dafür regionalplanerische Vorsorge geleistet. Das dahinter stehende Konzept wurde inzwischen sogar ins nationale Hochwasserschutzprogramm des Bundes aufgenommen. Damit trägt der Bund 60 Prozent der Kosten. Trotzdem klemmt es bei der Umsetzung, da Sachsen-Anhalt, das als Nutznießer die restlichen 40 Prozent stemmen muss, bisher keine Finanzierungsmöglichkeit gefunden hat.

Von Ilka Fischer