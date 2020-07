Bad Düben

Wegen eines Pkw-Brandes mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben am Sonnabendabend in die Eilenburger Straße ausrücken. Ein Trupp löschte das Feuer unter schwerem Atemschutz mit einem Schaumrohr ab. Die Ermittlungen der Polizei laufen in alle Richtungen. Geprüft wird auch, ob es sich um Brandstiftung handelt.

Von LVZ