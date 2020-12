Polizei ermittelt nach Kellerbrand in Bad Düben

Bad Düben

Nach einem Kellerbrand in in Bad Düben ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Gegen 1.50 Uhr wurden in die Kameraden aller drei Stadtteilwehren in die Brunnenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Retter hatte sich dichter Rauch aus dem Keller bereits ins Treppenhaus und darüber liegende Wohnungen ausgebreitet. Fünf Personen wurden über das Treppenhaus mittels Fluchthauben von Trupps unter schwerem Atemschutz gerettet. Verletzt wurde niemand. Ein Trupp löschte den Brand zügig ab und kontrollierte die Brandstelle mittels Wärmebildkamera. Alle Wohnungen wurden abschließend kontrolliert, die Bewohner konnten danach wieder zurückkehren.

Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest

Offenbar hatten Unbekannte auf bisher nicht bekannte Art und Weise ein Feuer im Keller des Mehrfamilienhauses entzündet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Noch am Sonntag, so die Polizeidirektion Leipzig, sollte ein Brandursachenermittler die Untersuchungen vor Ort aufnehmen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung.

Von LVZ