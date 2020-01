Bad Düben/Rackwitz

Wie das Polizeirevier in Eilenburg informierte, haben sich nach einem Zeugenaufruf in dieser Zeitung wegen des in Bad Düben aufgefundenen Diebesgutes jetzt die ersten rechtmäßigen Besitzer gemeldet, aus deren Garagen das Material rund um Weihnachten und Silvester gestohlen wurde. Dabei handelt es sich hauptsächlich um hochwertige Angelausrüstung aus zwei Garagen in Bad Düben und Rackwitz. Aktuell suche die Polizei noch nach den Besitzern eines nagelneuen Druckers sowie eines Heißlüfters.

Von Wildtierkamera fotografiert

Bei der Durchsuchung einer Wohnung eines 25-jährigeneinschlägig vorbestraften Bad Dübeners Anfang Januar konnten die Polizisten zahlreiches Diebesgut feststellen, das aus diversen Einbrüchen stammte. Auf die Spur kam die Polizei dem jungen Mann, als er bei einem Einbruch in eine Garage im Bad Dübener Waldhofsweg von einer darin befindlichen Wildtierkamera mehrfach fotografiert wurde. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter daraufhin festnehmen. Aktuell sitzt er in der Leipziger Justizvollzugsanstalt.

Polizei hofft auf Hinweise

Die Polizei hofft auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung, die auch zu den rechtmäßigen Besitzern des noch nicht abgeholten Diebesgutes führen. Hinweise nehmen das Polizeirevier Eilenburg (Dr. Külz Ring 17, Telefon 03423-6640) sowie der Polizeiposten Bad Düben ( Bitterfelder Straße 25, Telefon 034243-3000) entgegen.

Von LVZ