Nordsachsen

Mit vier Einsätzen startete die Feuerwehr Eilenburg ins neue Jahr. Zwei Mal rollten die Kameraden zu Unterstützungseinsätzen in Richtung Taucha. Unter anderem brannte dort ein Holzstapel. In Eilenburg mussten sie eine brennende Mülltonne und einen Papierkorb löschen.

Mülltonnen und Container brennen

Eine ruhige Silvesternacht erlebten die Kameraden in Delitzsch. Dort brannte gegen 22.45 Uhr eine Mülltonne in der Bitterfelder Straße.

Wegen Feuer in Kleidercontainern musste auch die Bad Dübener Feuerwehr kurz vor dem Jahreswechsel und in der Neujahrsnacht ausrücken.

In Wermsdorf im Grünen Weg brannte Neujahr, gegen 0.30 Uhr, eine Hecke. Vermutlich hat Silvesterfeuerwerk den Brand ausgelöst. Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Feuer schnell löschen.

Einbruchsversuch scheitert

Am Neujahrsmorgen, 6.06 Uhr, wurde die Polizei alarmiert. Unbekannte hatten erfolglos versucht, in den Pennymarkt in Rackwitz einzubrechen. Die Täter wollten die Eingangstür mit Feuerwerkskörpern aufsprengen. Als dies nicht gelang, haben sie gegen die Tür getreten. Neben dem Eingang zündeten sie Zeitungen an. Der Schaden wird noch ermittelt und nach den Tätern wird gefahndet.

Von lvz