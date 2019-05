Bad Düben

Am Mittwochnachmittag setzten die Mädchen und Jungen der 9. Klassen aus der Bad Dübener Oberschule den letzten Pinselstrich an ihrem Kunstwerk im neuen Natursportbad mit Camp im Ortsteil Hammermühle, das am Freitag eröffnet wird. Drei Wochen hatten die 40 Jugendlichen daran gearbeitet. Dieses entstand in Zusammenarbeit mit dem Leipziger Graffitiverein, mit dem die Schule bereits drei Projekte in der Kurstadt durchgeführt hat.

Drei Wochen arbeiteten 40 Mädchen und Jungen aus der Bad Dübener Oberschule an ihrem Graffitibild im neuen NaturSportBad Quelle: E-Mail-LVD

Bürgermeisterin hatte bei der Schule angefragt

„Wir erhielten die Anfrage von Bürgermeisterin Frau Münster, ob unsere Schüler nicht die Hauswand des alten Funktionsgebäudes mit einem Graffito verschönern könnten. Obwohl die Zeit knapp war, haben wir es hinbekommen. Im Unterricht haben wir verschiedene Motive aus aller Welt in Form von Postkarten gesammelt, das war die Grundlage“, erzählte Kunstlehrerin Petra Arloth. Jetzt zieren zehn farbenfrohe Malereien mit je vier Motiven die einst weiße Hauswand. „Jeder Schüler malte ein Bild, worauf er auch eine Note bekam. Schließlich ist das ja auch Unterrichtszeit gewesen“, so Arloth weiter.

Bad Dübener Oberschüler gestalteten die Hauswand des alten Funktionsgebäudes im neuen NaturSportBad im Ortsteil Hammermühle. Quelle: Steffen Brost

Motive aus aller Herren Länder

„Es gibt Motive aus Berlin, Frankreich, aus der Wüste und viele andere Ansichten von Städten und Ländern. Mir jedenfalls hat dieses Projekt viel Spaß gemacht, weil man dabei auch seine eigene Kreativität ausleben konnte“, sagte die 15-jährige Milena Tönjes.

Von Steffen Brost