Premiere: Bad Düben gibt es jetzt auf die Ohren

Bad Düben

„Die große Frage“, die die Macher des Projektes LANDschafftTHEATER in diesem Sommer in Szene setzen wollten, blieb coronabedingt künstlerisch unbeantwortet. Als das im Spät-Winter klar wurde, schwenkten die Initiatoren um Julia Tausend auf ein kleineres, coronakonformes Projekt um und dachten sich: Wenn schon nicht spielen, dann eben hören. Am ersten Advent präsentieren sie nun erstmals das Ergebnis – die Hörreise „Blätter & Beton“.

Wildes Herumtoben und Schreien wie Möwen – bei den Workshops des Projektes LANDschafftTHEATER in Bad Düben sind oft viel Improvisation und Spielwitz gefragt. Quelle: Steffen Brost

Über 40 Bad Dübener haben mitgemacht

„Wir sind stolz und glücklich. Jetzt ist es soweit. Unsere Hörreise ist dauerhaft spazier-, hör- und erlebbar“, freut sich Julia Tausend. Ein Projekt aus und für die Stadt und ihre Bewohner. Über 40 Menschen aller Altersgruppen, aus der Kurstadt und der Umgebung haben sich beteiligt. „Sie haben uns über ihre Stadt erzählt, ihre Erinnerungen, Beobachtungen und Wünsche und ihre Gedanken zu Heimat und ihrem Zuhause mit uns geteilt. Aus diesen Geschichten sind viele der Hörtexte entstanden. Und sie waren als Sprecher aktiv, haben Texte und Szenen erprobt und eingesprochen“, so Tausend weiter.

Hörreise ist dauerhaft abrufbar

Die Route und die Geschichten bilden die Vielfalt Bad Dübens, einer Stadt im fortwährenden Wandel, und ihrer Menschen, ab. Doch zu viel wollen die Theaterexperten noch nicht über den Inhalt verraten. Die Route ist etwa vier Kilometer lang. Für diejenigen, die das nicht mit einem Mal schaffen, kann die Hörreise auch in Abschnitten begangen und angehört werden. „Wir empfehlen, die Hörreise tatsächlich vor Ort zu erlauschen und zu begehen, da die Fortbewegung und die Eindrücke vor Ort zum Gesamterlebnis definitiv beitragen. Das Laub unter den Füßen zu fühlen, den Geschichten zuzuhören, die Atmosphäre aufzunehmen und die Stadt aus einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen. Wem es im Moment zu kalt oder zu unsicher ist, der hebt sich die Runde bis zum Frühling auf. Die Hörreise wird dauerhaft abruf- und runterladbar sein. Außerdem ist ab dem 28. November auch die Ausleihe von mp3-Playern mit der Hörreise möglich. Sie gibt es in der Touristinformation“, erzählte Julia Tausend.

Infos zu neuem Stück gibt es im Dezember

Während die Hörspielreise läuft, machen sich die Theaterleute derweil um das große Projekt LANDschafftTHEATER noch keine großen Sorgen. Es wurde bekanntermaßen auf 2022 verschoben. „Am neuen Stück im kommenden Jahr halten wir fest. Am 11. Dezember starten wir mit einem digitalen Kickoff und geben neue Informationen zu Stück, Inhalt und Route bekannt. Und dann hoffen wir auf das Frühjahr, dass sich die Lage so bessert, dass wir an die Proben von diesem Jahr ansetzen können und im nächsten Spätsommer ein gutes Stück aufführen“, hofft Tausend.

Alles Infos zu Hördateien und der Route gibt es ab 28. November im Internet unter www.raum4.org, unter www.LANDschafftTHEATER-info.de oder auch per GUIDEMATE App.

Von Steffen Brost