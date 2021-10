Premieren-Lesung in Bad Dübens neuer Biberburg

Bad Düben

Noch haben die Bad Dübener Kinder ihre Biberburg nicht erobert. Und doch war das Atrium des neuen Hortes an der Heide-Grundschule am Mittwochabend bestens gefüllt, was Bibo-Leiterin Angela Pietsch mit Stolz erfüllte. Die AWO-Bibliothek hatte zur ersten Lesung überhaupt in den Neubau eingeladen und das Interesse war groß. Der in Halle geborene Autor Matthias Jügler stellte sein Buch „Die Verlassenen“ vor. Der Roman basiert auf wahren Begebenheiten und handelt von Vorkommnissen in der ehemaligen DDR.

Matthias Jügler stellte sein Buch „Die Verlassenen" vor. Quelle: Kathrin Kabelitz

Schuld, Stasi und Verrat

Es geht um Johannes, den viel zu frühen Tod der Mutter, das rätselhafte Verschwinden des Vaters, Schuld, Stasi und Schweigen und letztlich einen Brief, der alles verändert. Erzählstoff, zu dem der 37-Jährige aufgrund fehlendem eigenen Erleben auch erst seinen Zugang finden musste. Wie es so oft Premieren offenbaren – hier und da gibt es Verbesserungsbedarf. So sorgte der Hall der Halle für Probleme bei der Verständlichkeit – Jügler rückte mit Tisch und Stuhl schließlich näher ans Publikum ran. Alles in allem war es dennoch ein gelungener Abend. Fortsetzung folgt.

Von ka