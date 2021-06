Presseler Autoklinik kommt gut durch die Coronakrise

Pressel

Für viele Branchen waren und sind die Coronapandemie und die damit verbundenen Restriktionen eine ganz besondere Herausforderung. Auch die Autobranche bekommt die Einschnitte zu spüren. Kfz-Meister Günther Haupt aus Pressel steuerte seine Autoklinik allerdings bisher ganz gut durch die Krise.

Herausforderung Coronakrise

„Uns gibt es seit 1978. Da gab es manche schwierige Zeit zu meistern. Das haben wir bis heute immer wieder gut hinbekommen. Auch die Coronakrise ist eine ganz große Herausforderung für uns“, sagt der 71-Jährige, der bis heute die Geschicke des Familienbetriebes leitet.

Unternehmen hat 15 Mitarbeiter

Insgesamt 15 Mitarbeiter beschäftigt der Presseler in seiner Werkstatt am Rande des Heidedorfes, die sich auf Karosseriearbeiten, Lackierarbeiten sowie den Service rund um Unfallautos spezialisiert hat. Vor einem Jahr merkte man in der Autoklinik den Ausbruch der Pandemie noch kaum, erst später fielen die ersten Aufträge weg.

Viel weniger Unfälle

„Durch die Regelungen und das spätere Homeoffice waren plötzlich viel weniger Menschen mit ihren Fahrzeugen unterwegs. Sie blieben lieber zu Hause“, erklärt Günther Haupt. Deswegen habe es auch viel weniger Unfälle gegeben. Die ersten Monate spürte das Unternehmen die Auswirkungen kaum. Aber Anfang dieses Jahres kam dann der Einbruch. „Ich musste einen Teil meiner Belegschaft in Kurzarbeit schicken, weil einfach nicht genügend Aufträge da waren“, schildert der Kfz-Meister die angespannte Situation zu Jahresbeginn.

Aufträge steigen wieder an

Doch mittlerweile hat sich die Lage wieder etwas normalisiert. Seit April steigen die Aufträge wieder an und in der Autoklinik ist Kurzarbeit kein Thema mehr. „Für mich war wichtig, dass ich niemanden entlassen muss. Dann versucht man, von den Reserven zu leben. Bis heute haben wir auch keinen einzigen Coronafall im Team gehabt“, ist Haupt zufrieden.

Um so mehr hat sich der Seniorchef vor einigen Wochen über einen Anruf von Bürgermeister Lothar Schneider gefreut. „Der rief mich an und bot unseren Mitarbeitern einen Impftermin an. Das nahmen wir dankend entgegen und sind sehr froh, dass wir uns und unsere Kunden damit noch besser schützen können“, blickt Haupt optimistisch in die Zukunft.

