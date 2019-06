Pristäblich

Am Wochenende startet in Pristäblich die ganz große Sause mit mehreren sportlichen Turnieren und buntem Programm beim Dorffest. Austragungsort ist der Sportplatz mit Fußballplatz, den Volleyballfeldern, der Kulturbühne mit überdachter Tanzfläche und dem Bürgerhaus. Und damit sich Prilau, wie der Ort auch liebevoll genannt wird, von der besten Seite präsentiert, wurde ein Arbeitseinsatz gestartet.

Schönheitskur für das Festgelände

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, Mitglieder der Sportgemeinschaft und weitere Helfer brachten Werkzeuge und Geräte mit und packten kräftig an. Mit drei Rasentraktoren und Motorsensen haben sie Fußballfeld und Festplatz gemäht. Die Pfeiler der Kulturbühne erhielten einen neuen Farbanstrich. Die Helfer haben zwei Volleyballkunstrasenflächen und den Beachvolleyballplatz gereinigt und auch sonst alles schick hergerichtet, denn es werden eine Menge Akteure und Gäste erwartet.

Sven Vieweg sowie Silvio und Maik Habermann beim Mähen des Fußballfeldes. Quelle: Heike Nyari

„Der Samstag startet bereits um 9.30 Uhr mit einem Volleyball-Mix-Turnier sportlich in den Tag und wir werden wohl bis zum zeitigen Abend brauchen, ehe alle Spiele durch sind“, sagt André Kahlert. Wie vom Vereinsvorsitzenden weiter zu erfahren ist, kommen Mannschaften unter anderem aus Wurzen, Torgau, Eilenburg und Bad Düben. Aus Pristäblich gehen drei Mannschaften an den Start.

Fußball-Spaß-Turnier steigt

Parallel dazu läuft ein Fußball-Spaß-Turnier, das 13 Uhr beginnt. Unter dem Motto „Jeder gegen jeden“ darf das Publikum die Freizeitmannschaften von Wellaune, Prilau, Tornau und Laußig anfeuern. Nach den Siegerehrungen (gegen 18 Uhr) startet am Samstagabend die Sommerparty mit DJ Kult – Besucher können bis spät in die Sommernacht hinein tanzen.

Die Männer haben die Befestigungen der Fangnetze erneuert. Quelle: Heike Nyari

Die Beachvolleyballer werden am Sonntag früh um 10 Uhr zum Start des Turniers gerufen. Eine Stunde später spielt die Schalmeienkapelle Glaucha zum Frühschoppen auf und die Laußiger Landfrauen spielen und basteln mit den jüngsten Gästen. Zur besten Kaffeezeit erfreut eine musikalische Bühnenshow mit Ramona Schneider und es folgen die Little & Fresh Funky’s sowie die Tanzgruppe DanceXplosion vom TV Laußig sowie der Eilenburger Carneval Club. An beiden Tagen gibt es Räucherfisch und Fischbrötchen.

Pristäblich bereitet sich aufs Dorffest vor: Hier wird das Fußballfeld gemäht. Quelle: Heike Nyari

Die Pristäblicher Sportstätten werden auch sonst sehr gern und oft genutzt. In der Sportgemeinschaft verteilen sich die Mitglieder in der Sektion Volleyball (Männermannschaft in der Kreisklasse) und in eine Laufgruppe. Schon jetzt weist der Vereinsvorsitzende auf das Volleyball-Nacht-Turnier am 24. August hin, das unter Flutlicht ausgetragen wird.

Von Heike Nyari