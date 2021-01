Pristäblich: Helfer schützen Bäume vor dem Biber

Pristäblich

Volker Friedrich aus Durchwehna und Ronny Papenfuß aus Pristäblich sind zwei Männer, die sich in vielerlei Hinsicht im Naturschutz engagieren. Als langjährige Mitglieder im Naturschutzbund ( Nabu) betreuen sie auch mehrere Biberreviere in der Region. Außerdem sind sie die führenden Köpfe der Gruppe Naturfreunde Bad Düben, die sich regelmäßig im Naturparkhaus trifft. Deren Mitglieder bilden sich ständig weiter, halten Vorträge, laden zu spannenden Exkursionen ein und sind bei Arbeitseinsätzen in Wald und Flur anzutreffen. Zum Verein Dübener Heide, dem Träger des Naturparks, pflegen die Naturfreunde ein gutes Miteinander.

Aktion für Baumschutz

Erst kürzlich trafen sich Volker Friedrich und Ronny Papenfuß, um einige große Bäume an einem Altwasser der Mulde am Dorfrand von Pristäblich mit Draht zu ummanteln. Grund: In letzter Zeit hatten sich die Beschwerden aus dem Ort gehäuft, weil die Biber große Schäden anrichteten. Immer wieder fielen zahlreiche Gehölze dem Biberbiss zum Opfer.

Derlei merkwürdigen Gebilde, also angenagte Baumstämme, zeugen vom Vorhandensein von Bibern. Quelle: Heike Nyari

Um der Sache Einhalt zu gebieten, nahmen sich die Naturfreunde der Sache an. Unterstützung kam von Axel Mitzka aus Schwemsal. Der Vorsitzende des Heidevereins stellte zwei Rollen Wildschutzzaun zur Verfügung. „Wir haben vorrangig die großen Bäume, wie Eichen, Eschen, Trauerweide und einige Wildbirnen mit dem Drahtmaterial versehen“, erklärt Ronny Papenfuß.

Biber seit 20 Jahren im Mulde-Altarm

Wie der Biberrevierbetreuer weiß, leben bereits seit etwa 20 Jahren einige dieser großen Nagetiere im Mulde-Altarm. Dabei handelt es sich um eine Familie, wobei die Nachkommen meistens im zweiten Lebensjahr abwandern. Neben diesem einen Revier betreut der Pristäblicher noch weitere zehn Reviere entlang der Mulde und am Schwarzbach sowie an den beiden Kiesgruben bei Bad Düben und bei Laußig. Volker Friedrich ist naturschutzmäßig unter anderem im Bereich Gleinermühlenteich unterwegs. Außerdem hat er die Biberreviere entlang des Schleifbaches von Kossa bis Bad Düben im Blick.

Um den Überblick der Bestände zu behalten, ist regelmäßiges Monitoring, also die Bestandserfassung, erforderlich. Bei eventuell auftretenden Konflikten sind die jeweiligen Revierbetreuer sowie das Naturparkhaus in Bad Düben, das am Fuße der Burg Düben zu finden ist, die richtigen Ansprechpartner.

Von Heike Nyari