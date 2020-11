Pristäblich: Mann geschlagen und E-Bike gestohlen

Pristäblich

Bei einer Attacke auf einen 41 Jahre alten Mann im Laußiger Ortsteil Pristäblich wurden am Sonntag das Opfer verletzt und ein E-Bike gestohlen. Der 41-Jährige habe gegen 14.50 Uhr an der Bushaltestelle gewartet, als plötzlich ein Unbekannter auf ihn zukam und mehrfach auf ihn einschlug, berichtete die Polizei. Im Anschluss entwendete der Täter das E-Bike des 41-Jährigen.

Täter beschrieben

Das Opfer wurde verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das E-Bike hat einen vierstelligen Wert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und sucht nun Zeugen. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 1, 75 Meter groß, braune Augen. Er trug ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Sturmhaube mit Sehschlitz. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Torgau, (Husarenpark 21 in 04860 Torgau, Telefon 03421/756-325) oder bei der Kriminalpolizei in Leipzig (Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon 0341/966 4 6666) zu melden.

Von LVZ