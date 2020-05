Projekt in den Startlöchern: Mit dem Leihrad durch die Dübener Heide

Eilenburg

Im März wäre es so richtig losgegangen – aber dann kam die Pandemie dazwischen. Ärgerlich für Thomas Hammer und sein neues Projekt „ Radverleih Dübener Heide“. Im Dezember hatte der 31-jährige Geschäftsführer von Fahrrad Hammer seine Idee im Heide Spa in Bad Düben vorgestellt: eine zentralisierte Anlaufstelle für den Fahrradverleih in der Region der Dübener Heide. „Es gibt viele private Verleihstellen an verschiedenen Punkten der Region, das führt zu einer Aufsplittung. Wir wollten das Ganze etwas professioneller aufziehen, die Abläufe geschmeidiger und transparenter machen“, erzählt Hammer.

Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement Dübener Heide

Schon vorher hatte das Fahrradhaus mit verschiedenen Hotels zusammengearbeitet und so Fahrräder an Touristen vermittelt. In Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement Dübener Heide hat er nun neun Partner gefunden, an die er die Fahrräder weitervermittelt. Darunter vor allem Hotels, in denen Touristen absteigen, die sich auf zwei Rädern in die schöne Landschaft der Dübener Heide stürzen wollen. Die Hotels stehen zwar derzeit leer, aber die Räder stehen bereit.

Anzeige

Urlaub, Tagesausflug oder erholsamer Nachmittag

Das Besondere an seinem zentralisierten Konzept ist, dass der Großteil der Organisation unkompliziert über die Webseite radverleih-duebenerheide.de läuft. Die ist klar und intuitiv aufgebaut, mit frischen und naturnah motivierenden Grüntönen gestaltet. „Ob Urlaub, Tagesausflug oder erholsamer Nachmittag. Mit dem Rad sehen Sie mehr von unserer schönen Dübener Heide. Wir zeigen Ihnen die Ihnen nächstgelegene Leihstation. Sie reservieren, holen das Rad ab und los geht’s“, steht da als Erklärung des Webseiten-Konzepts.

Weitere LVZ+ Artikel

Vom Kinder- zum Elektrofahrrad

Der Online-Ausleihvorgang geht unkompliziert vonstatten. Auswählen kann man zwischen drei Fahrradmodellen: ein Kinderfahrrad für 9 Euro, ein Dreigang-Fahrrad für 11 Euro oder ein Elektrofahrrad für 27 Euro. Die Preise gelten für einen Tag, ohne Zubehör. Auf einer interaktiven Karte ploppen die verschiedenen Ausleihstationen auf: Hervorgehoben sind die Fahrradläden, die Hammer betreibt – in Leipzig, Eilenburg und Bitterfeld-Wolfen. Weitere virtuelle Stecknadeln sind in Friedersdorf angepinnt, in Löbnitz, Bad Düben oder auch in der Stadt aus Eisen, Ferropolis. An insgesamt neun Punkten in der Dübener Heide kommt man also an seinen Drahtesel und wenn es nach Thomas Hammer geht, können das gerne noch mehr werden.

Die Fahrradwerkstatt hat immer viel zu tun

„Mein Wunschgebiet würde sich von Torgau bis Bitterfeld und von Leipzig bis Wittenberg erstrecken“, erzählt er. „Aber in der letzten Zeit habe ich keine neuen Partner akquiriert“, sagt er und zuckt bedauernd mit den Schultern. Für neue Partner ist er jedoch immer offen. „Es wird eine Zeit nach Corona geben.“ Und schon jetzt merkt er, dass die Leute viel Fahrrad fahren. „In der Zeit, in der wir den Fahrradladen nicht öffnen konnten, hatten wir trotzdem immer gut in der Werkstatt zu tun.“

Auf der Routenapp Komoot gibt es Inspiration

Eine weitere Besonderheit des Radverleihs Dübener Heide: Wer auf der Webseite sein Fahrrad ausleiht, kann sich gleich Inspiration und Anregungen für mögliche Fahrradtouren holen. Dafür arbeitet der Radverleih mit der Routenapp Komoot zusammen. Die Touren sind nach den Schwierigkeitsgraden leicht, mittelschwer und schwer gekennzeichnet, die Tourlänge kann sich von einer guten Dreiviertelstunde bis über mehrere Stunden ziehen.

Die Streckenbeschreibung ist kostenlos

Die Tour von Ferropolis bis zum See- und Waldresort Gröbern und zurück ist beispielsweise mit guten 20 Kilometern beschrieben und dauert bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ungefähr 15 Kilometer pro Stunde etwas über eine Stunde. Die Radler können sich die Streckenbeschreibung entweder ausdrucken oder die Route bequem über die kostenlose Komoot-App herunterladen und so als Navigationsgerät nutzen.

24-Stunden Pannenservice und Abholung

Falls es auf der Radtour einen kleinen Zwischenfall wie einen Platten oder ein Problem mit dem Fahrrad gibt, steht der Pannenservice des Radverleihs rund um die Uhr zur Verfügung. „Einfach nur die Nummer anrufen, die auf dem Leihfahrrad steht und dann holen wir die Leute ab“, erklärt Hammer.

Die Webseite und die Vernetzung im Bereich Fahrradverleih sollen dazu beitragen die Radregion Dübener Heide zum „ Fahrradies“ zu machen, hatte Anne-Marie Hiller vom Regionalmanagement Dübener Heide bei der Konzeptvorstellung im Dezember im Heide-Spa in Bad Düben gesagt. Und dieses Angebot gilt nicht nur für die Touristen, die im Moment ausbleiben, sondern für alle, die einfach mal wieder rausfahren wollen.

„Fahrradfahren ist intuitiver“

„Mit dem Auto kommt man zwar schneller vorwärts, aber man ist so abgekoppelt von der Natur. Fahrradfahren ist da einfach intuitiver“, sagt Thomas Hammer. Und so ein bisschen Natur kann nach Feierabend doch jeder gebrauchen.

Von Katharina Stork