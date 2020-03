Freiwillige übernehmen in Zeiten von Corona für Senioren Wege und Erledigungen – in Bad Düben laufen die Fäden bei Rowena Hiersemann in der Touristinformation im Naturparkhaus zusammen. Einer, der helfen will, ist Franz Seidel aus Schnaditz. Er gibt aber auch in der eigenen Familie Unterstützung.