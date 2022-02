Protest in Nordsachsen gegen Corona-Spaziergänge

Nordsachsen

Hunderte Menschen haben sich am Montagabend wieder im Kreis Nordsachsen zu sogenannten „Corona-Spaziergängen“ getroffen. Lautstark zogen die Kritiker der staatlichen Corona-Politik durch Torgau, Oschatz, Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben. Beim überwiegenden Teil der Nordsachsen stößt diese Art des Protestes auf Ablehnung, doch kommt dies in der öffentlichen Wahrnehmung bisher kaum zum Ausdruck. Das soll sich nun ändern. Seit Dienstag ist eine Petition unter der Überschrift „Nordsachsen gemeinsam!“ online, die sich gegen die „Corona-Spaziergänge“ ausspricht. Einwohner des Landkreises, die diese Haltung teilen, werden um ihre Unterschriften gebeten.

Petitionsinhalt mit anderen

Barbara Scheller aus Liptitz (Gemeinde Wermsdorf), Sprecherin des Kreisverbandes der Grünen in Nordsachsen, ist eine der Initiatorinnen der Petition. „Eine Grüne aus Torgau hat zwar den Text verfasst, aber in enger Abstimmung mit anderen Parteien, der Kirche, Geschäftsleuten und Privatpersonen. Dieses breite Bündnis verbindet, dass wir mit der Petition all denen eine Stimme geben möchten, die sich aus diversen Gründen nicht lautstark auf die Straße stellen möchten“, sagt sie.

Petition bessere Alternative

Bei ihr persönlich habe die Teilnahme an der von der Linksjugend organisierten Gegen-Demonstration am 24. Januar in Oschatz den Ausschlag für die Unterstützung der Petition gegeben. „Von Leuten, die laut Krawall schlagen, möchte ich mich nicht treiben lassen, dass ich immer montags zwingend zu einer Gegen-Demo muss.“ Die Petition sei da die bessere Alternative. „Mit dem Aufruf wollen wir zeigen, wo die Mehrheit ist.“ Wie lange per Petition Unterschriften gesammelt werden, sei erst mal offen. Scheller: „Das hängt auch davon ab, wie lange es die Montags-Demos gibt.“

Legitime Ängste werden missbraucht

In der Petition heißt es unter anderem: „Mit Sorge beobachten wir ,Corona-Spaziergänge’ auch in Nordsachsen. Eine Minderheit rechtsextremer Gruppierungen missbraucht legitime Ängste vor dem Impfen oder um die Existenzgrundlage einiger Bürgerinnen und Bürger.“ Durch eine Beschlagnahme des öffentlichen und medialen Raums und der Lautstärke wollten die Teilnehmer der Umzüge das Bild ihrer Heimatregion dominieren. Dem wolle man sich mit der Petition mit Nachdruck entgegenstellen. „Es ist höchste Zeit, dass die schweigende Mehrheit Nordsachsens zeigt, dass wir immer noch die demokratische Mehrheit sind“, heißt es weiter.

Nicht von rechten Gruppierungen instrumentalisieren lassen

Der niedergelassene Arzt Dr. Thomas Fischer aus Oschatz ist einer der Unterzeichner. „Ich halte eine Petition als Gegenreaktion zu diesem etwas unreflektierten Spaziergang, der ein Sammelbecken für viele Frustrationen ist, für wichtig“, sagt er. Man könne ja durchaus gegen das Impfen sein, aber dürfe sich nicht von rechten Gruppierungen instrumentalisieren lassen. Natürlich wünsche sich jeder das alte Leben vor Corona zurück. Er sehe die Spaziergänge aber auch als „eine Versammlung von so ganz vielen mürrischen Menschen, kanalisiert durch ’Freie Sachsen’ und ’Pro Chemnitz’, die gegen die da oben Stimmung mache. Und das finde ich nicht gut.“

Pirnaer rufen zu freundlichem Miteinander auf

Die nordsächsische Petition ist nicht die erste dieser Art im Freistaat. Auch in Pirna werden beispielsweise Unterschriften gesammelt. Das Ehepaar Anke und Thomas Albrecht hat mit einigen Freunden und Gleichgesinnten die Petition „Ein Brief für Pirna“ am 23. Dezember des Vorjahres gestartet. Der Brief richtet sich gegen Gewalt in jeder Form und ruft zu einem freundlichem Miteinander auf. Anke Albrecht: „Auslöser waren zunehmende Aufrufe zu Hass und Gewalt, auch in Pirna.“

1000 Menschen haben unterschrieben

Inzwischen haben fast 1000 Menschen – nicht nur aus Pirna – die private Initiative unterzeichnet. „Natürlich habe es auch kritische Stimmen in Form von Mails und persönlichen Gesprächen gegeben, denen wir uns gestellt haben“, sagt Tomas Albrecht.

Was hat die Petition in Pirna gebracht? Mittlerweile hat sich die Initiative „Solidarisches Pirna“ gegründet und der Pirnaer Oberbürgermeister biete Stadtgespräche auf dem Marktplatz an.

In Nordsachsen weit über 300 Unterschriften

Und wie ist der Stand in Nordsachsen? Bis zum Redaktionsschluss am Donnerstag hatten rund 337 Einwohnerinnen und Einwohner von Nordsachsen die Petition unterschrieben. Eine erste Zielmarke ist die Zahl von 500 Unterschriften. Ab dieser Zahl bekommt die Petition im Internet größere Aufmerksamkeit als bisher. Die Namen der Unterschreibenden werden nur veröffentlicht, wenn sie dem zustimmen.

Petition: www.change.org/p/Bürgerinnen-von-nordsachsen-nordsachsen-gemeinsam

Von Frank Hörügel