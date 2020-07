Bad Düben

Das Natursportbad Bad Düben ist mit dem „Public Value Award für das öffentliche Bad 2020“ ausgezeichnet worden. Das im Mai 2019 nach umfangreicher Sanierung wiedereröffnete Freibad im Ortsteil Hammermühle erreichte den dritten Platz in der Kategorie Freibad, teilte die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen mit. Insgesamt wurden sechs Bäder für ihren Beitrag zum Gemeinwohl ausgezeichnet. Mehr als 40 Bäder aus ganz Deutschland hatten sich um die Auszeichnung beworben, die zum sechsen Mal vergeben wurde.

Die Schlaffässer sind sehr beliebt bei den Gästen.. Quelle: Heide Spa

Anzeige

Bad Düben punktet mit Ökokonzept und Schlaffässern

Die Beurteilung der Bewerbungen erfolgte durch eine unabhängige Jury, die sich aus neun Experten rund um das öffentliche Bad zusammensetzte. Die zweitägige Sitzung des Preisgerichts fand in Essen statt. Die Jury legte für ihre Bewertung auch Wert auf Fragen wie: Was macht den Gemeinwohlbeitrag des Schwimmbades aus? Was leistet es in den Bereichen Gesundheit, Gemeinschaft, Ökologie und Wirtschaftlichkeit?

Weitere LVZ+ Artikel

Das NaturSportBad konnte dabei unter anderem mit seinem ökologischen Konzept punkten. Es arbeitet mit einer rein biologisch, physikalischen Wasseraufbereitung, ohne jeglichen Zusatz von Chlor. Die Planung und Umsetzung des ökologischen Wasserkreislaufes erfolgte durch die Firma EKO-PLANT aus Neu-Eichenberg, welche sich auf die Konzeptionierung und Errichtung von ökologischen Freibädern mit biologisch-mechanischer Wasseraufbereitung spezialisiert hat.

Auch die Schlaffässer punkten

Besonders hervorgehoben wurde zudem die Erweiterung des Nutzungskonzeptes durch Übernachtungsmöglichkeiten in den Schlaffässern, welche zum Teil barrierefrei sind. Schul- und Jugendgruppen können hier samt Verpflegung ihre Freizeit abwechslungsreich und naturnah gestalten. Durch die Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern wird ein vielseitiges Programm für verschiedene Altersklassen bereitgestellt.

„Spürbar möchte das Bad ein Mehr insbesondere für die jungen Stadtbewohner und Feriengäste leisten, indem es den Fokus auf Gemeinschaftsgefühl und Gruppenerleben setzt. Damit ist es gelungen, das frühere klassische Freibad innovativ weiterzuentwickeln und ihm einen ganz eigenen Charakter zu verleihen, der es auch überregional in die vordere Reihe wegweisender Badekultur für das 21. Jahrhundert stellt.“, lautet das Urteil der Jury.

Heide Spa ist Betreiber des Bades

Eigentümer des NaturSportBades ist die Stadt Bad Düben, betrieben wird es von der Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH und gehört damit zum HEIDE SPA Hotel & Resort. Geschäftsführer Ole Hartjen und sein Team freuen sich über die Auszeichnung. „Die Erweiterung unseres Portfolio mit dem NaturSportBad war eine wichtige und richtige Entscheidung. So haben neben den Besuchern aus Bad Düben und Umgebung auch unsere Hotelgäste eine neue Attraktion im Sommer, was einen Aufenthalt im HEIDE SPA Hotel & Resort noch reizvoller macht“, weiß Hartjen. Die Preisverleihung ist während der Messe „interbad“ Ende Oktober in Stuttgart geplant.

Verspäteter Start in die Saison 2020

21 500 Eintritte ins Bad und rund 1000 Übernachtungen im Camp konnten die Stadt Bad Düben und der Betreiber, die Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH, im vergangenen Jahr verbuchen. Nach der grandiosen Premieren-Saison, als das Bad nach anderthalbjähriger Schließung und umfangreichen Umbaumaßnahmen wieder eröffnet wurde, konnte der Start in die zweite Saison wegen der Corona-Pandemie erst Ende Mai statt wie geplant am 1. Mai erfolgen.

Das NaturSportBad ist während der Sommerferien in Sachsen täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.natursportbad.de.

Blick auf die Badelandschaft.. Quelle: Heide Spa

Von LVZ