Zum fünften Mal in Folge gehört das Bad Dübener Heide Spa Hotel & Resort zu den beliebtesten Hotels Deutschlands. Im Sachsen-Ranking des aktuellen Hotelbewertungs- und Buchungsportals HolidayCheck hat das Hotel in der Gesamtbewertung aller Hotelkategorien Platz 3 erreicht, in der Kategorie Wellnesshotels sogar den 1. Platz

Award heißt dieses Jahr anders

Trotz der aktuellen Umstände fehlt auch in diesem Jahr die Auszeichnung von HolidayCheck für die beliebtesten Hotels nicht. Da 2020 ein unvergleichbares Jahr war, bekommt der Award dieses Jahr einen anderen Namen: „ HolidayCheck Special Award“. Einige Unterschiede zu den letzten 15 Verleihungen gibt es – eines bleibt jedoch gleich: Auch beim diesjährigen Award haben wieder ausschließlich die Gäste entschieden.

Auswertung der Gästemeinung hat hohen Stellenwert

Geschäftsführer Ole Hartjen und die 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr stolz über die Auszeichnung, ganz besonders in der aktuellen Situation. „Der Dank gilt unseren Gästen, die uns Jahr für Jahr besuchen und uns auch in dieser speziellen Zeit die Treue halten“, freut sich der leidenschaftliche Gastgeber.

Die konsequente Auswertung aller Gästemeinungen habe im Heide Spa Hotel & Resort einen hohen Stellenwert. „Diese liegen uns sehr am Herzen und helfen uns dabei, unsere Dienstleistung jeden Tag in gleicher exzellenter Weise zu erbringen und kontinuierlich zu verbessern“, weiß Julia Schilling, die die Hotelrezeption leitet. Von den Bewertungen profitieren also nicht nur zukünftige Gäste, die sich einen ersten Eindruck verschaffen möchten, sondern auch das Haus selbst.

Gästebefragungen geben Ausschlag

Die genaue Basis für den HolidayCheck Special Award 2021 bildeten alle Gästebewertungen, die zwischen dem 1. Dezember 2019 und 30. November 2020 auf der Online-Plattform veröffentlicht wurden. Mindestens 25 Bewertungen sowie eine Weiterempfehlungsrate von über 90 Prozent muss ein Haus vorweisen, um in die Vorauswahl zu gelangen.

98 Prozent der Gäste empfehlen Hotel weiter

Mit einer derzeitigen Weiterempfehlungsrate von 98 Prozent und einer Gesamtbewertung von 5,6 Punkten bei insgesamt 2350 Bewertungen (Stand 13. Januar 2021) werden die Mindestkriterien von dem 4-Sterne-Superior-Hotel deutlich übererfüllt.

