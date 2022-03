Bad Düben/Bila Zerkwa

Er ist noch immer ganz überwältigt von dem riesigen Zuspruch, sagt Jürgen Klopf. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth ist er am vergangenen Wochenende an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Ausgegangen war die Aktion von den Bad Dübenern Mike und Oksana Wüstemann.

Fünf Reisebusse und vier Transporter brachen am Freitagnachmittag der vergangenen Woche in Richtung Ukraine auf, dabei hatte alles mit einer Schnapsidee begonnen. Anfangs wollten die Klopfs, die aus Leipzig kommen, und die Wüstemanns mit einem Transporter losfahren, erzählt Jürgen Klopf. Doch dann seien derart viele Spenden an sie herangetragen worden, dass das Vorhaben schnell größer wurde.

Er habe beispielsweise beim Eishockeyspiel der Icefighters Leipzig eine Spendendose aufgestellt. Innerhalb der Drittel des Spiels kamen allein dort gut 1200 Euro zusammen, erzählt Jürgen Klopf. Und so sei es weitergegangen, je mehr er sich nach Hilfe umhörte. Schließlich spendeten neben Privatpersonen auch Unternehmen wie Talk-Point aus Eilenburg, Profiroll aus Bad Düben, Edeka Potrzebebski, der Obi-Baumarkt Probstheida und Werbemittel24 aus Leipzig. Neben Bussen des Eilenburger Unternehmens Geißler schlossen sich zudem der Leipziger KVS Bus- und Limousinen-Service an.

Zwei Ehepaare aus Bad Düben und Leipzig haben fünf Reisebusse Richtung polnisch-ukrainische Grenze organisiert, um Menschen aus der Ukraine zu holen und Spenden ins Land zu bringen. Quelle: privat

In Planung: Nächste Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze

Nach 15 Stunden Fahrt brachte die Hilfsaktion auf diese Weise Kleidung, Decken, Lebensmittel, Hygieneartikel und Medikamente an die polnisch-ukrainische Grenze, wo sie mithilfe eines Logistikers weiterverteilt werden. Unter anderem nach Bila Zerkwa, eine 200 000-Einwohner-Stadt rund 80 Kilometer südwestlich von Kiew. Für den Rückweg haben die Busse etwa 200 Personen aus der westukrainischen Großstadt Lwiw aufgenommen und mit nach Deutschland gebracht.

Der Großteil ist bei Privatpersonen untergekommen, erzählt Jürgen Klopf. Etwa 50 Menschen davon in Taucha. Andere sind ab dem Hauptbahnhof Leipzig weitergefahren. Jetzt werde bereits die nächste Aktion geplant, sagt er. Neben den eigentlichen Berufen. Und weiterhin halten die riesige Resonanz und Spendenbereitschaft an, sagt Klopf.

