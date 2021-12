Pyrotechnik-Explosion in Laußig: Schäden im ehemaligen Heidecenter

Laußig

Nach einer heftigen Detonation in Laußig ermittelt die Polizei. Die Bad Dübener Feuerwehrkameraden waren am Dienstagabend, kurz nach halb sechs, zu einer unklaren Rauchentwicklung nach Laußig ausgerückt. Aufmerksame Bürger hatten am ehemaligen und leerstehenden Heidecenter Rauch festgestellt. Vorausgegangen war eine schwere Detonation innerhalb des Gebäudeensembles, bei der zahlreiche Fenster und Türen beschädigt wurden. Die Kameraden konnten den Einsatz jedoch schnell wieder abbrechen. Der betroffene Bereich wurde lediglich mit einer Wärmebildkamera nach möglicherweise versteckten Glutresten untersucht. Als dem nicht so war, rückte die Bad Dübener Feuerwehr wieder ab.

Bei der Detonation wurden im Bereich der ehemaligen Gaststätte zahlreiche Fenster und Türen beschädigt. Quelle: Steffen Brost

Wie sich im Laufe der polizeilichen Ermittlungen herausstellte, war ein Knallkörper der Grund der Beschädigungen. „Ich lag gerade auf dem Sofa, als mich ein fürchterlicher Knall aufschreckte. Die Druckwelle war bis in meine Wohnung zu spüren“, sagte eine Bewohnerin eines benachbarten Wohnblockes.

„Kein Dummer-Jungen-Streich“

Auch Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider fand deutliche Worte zu der Böllerattacke. „Das ist kein Dummer-Jungen-Streich mehr. Es ist schon besorgniserregend, was allabendlich hier passiert. Fast jeden Abend werden illegal irgendwelche Böller im Ort gezündet. In diesem Fall waren es nach meiner Rücksprache mit der Polizei auch keine sogenannten Polenböller. Das war schon anderes Material, was sich wohl jemand zusammengestellt hat. Ich hoffe nur, dass die Ermittlungen erfolgreich sind und der oder die Täter schnell gefasst werden“, hofft Laußigs Gemeindeoberhaupt.

Das Gelände wurde abgesperrt, da das Gebäude als einsturzgefährdet gilt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlung wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Von Steffen Brost