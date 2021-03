Rackwitzerin startet Petitionen gegen Schließung von Schulen und Kitas

Nordsachsen

Es gibt Online-Petitionen gegen die Schließung von Bildungseinrichtungen in Nordsachsen sowie ganz Sachsen. Auch wenn dies nicht zu verhindern sei, dann soll doch wenigstens die Sensibilität für die Wichtigkeit der Kinder erreicht werden, sagt Rebecca Jäkel aus Rackwitz, die diese Petition erstellt hat. Die erste Petition für Nordsachsen hat in weniger als 12 Stunden mehr als 2000 Unterstützer gefunden. In der LVZ erzählt die 31-Jährige, warum und was sie damit erreichen möchte.

Rebecca Jäkel. Quelle: privat

Was war für Sie ausschlaggebend, eine solche Petition auf den Weg zu bringen?

Ich bin selber Mutter und habe viele Kontakte zu anderen Eltern. Daher weiß ich auch, dass viele Eltern Sorgen haben. Es gibt eine große Gemeinschaft, welche diese Sorgen teilt.

Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?

Wir haben Stand heute über 5400 Unterschriften gesammelt. Diese Listen mit den Namen habe ich an das Landratsamt, an Landrat Emanuel gemailt. Mit der Bitte um Beachtung und dass er sich für die Kinder und Eltern einsetzt.

Sie haben aber auch eine Petition für ganz Sachsen auf den Weg gebracht. Worum geht es da?

In der Petition für ganz Sachsen geht es zudem auch um die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, dass die geöffnet bleiben und um die Sicherheit und den Schutz der Beschäftigten, was die Ansteckungsgefahren anbelangt. Da gibt es aktuell über 7400 Unterschriften.

Was wollen Sie mit den Petitionen erreichen?

Wir wollen unseren Kindern mehr Gehör verschaffen. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen müssen geöffnet bleiben. Das ist wichtig für das Wohl unserer Kinder. Und die Beschäftigten brauchen mehr Unterstützung.

Es gibt den Vorwurf, dass die Protestaktion eine geplante Aktion diverser rechter Gruppierungen und Querdenker ist. Was sagen Sie dazu?

Ich distanziere mich ausdrücklich von der rechten Szene und von der Querdenkerbewegung. Und ich bin auch keine Corona-Leugnerin. Es geht um unsere Kinder.

Was machen Sie privat und beruflich?

Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren. Wir wohnen in der Gemeinde Rackwitz. Beruflich bin ich im Innendienst-Vertrieb tätig.

Von Frank Pfütze