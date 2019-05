Bad Düben

Ein 48 Jahre alter Radfahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Neuhofstraße in Bad Düben verletzt. Der Mann sei bei Rot über die Ampel gefahren, teilte die Polizei mit. Demnach war der 48-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg in Richtung Neumark unterwegs. Obwohl die Ampel Rot zeigte, überquerte er die Fahrbahn. Der Fahrer eines Suzuki konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Radler. Der 48-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, verletzte sich dabei und musste im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Am Fahrzeug und am Fahrrad entstand Sachschaden.

Von lvz