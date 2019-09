Pressel

Eine Fahrradfahrerin und ein Autofahrer wurden am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall nahe dem Laußiger Ortsteil Pressel schwer verletzt. Ein 59 Jahre alter Autofahrer war gegen 15 Uhr mit seinem Suzuki auf der Alten Straße unterwegs, als ihm kurz vor dem Forsthaus Wartha eine 81 Jahre alte Fahrradfahrerin entgegenkam. Aus noch nicht geklärter Ursache sei der Autofahrer dann nach links von der Fahrbahn abgekommen, habe die Radfahrerin übersehen und stieß mit ihr zusammen, berichtete die Polizei. Sowohl die Frau, als auch der Pkw-Fahrer mussten in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der Autofahrer habe sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen noch.

Von lvz