Radverleih in der Dübener Heide – wie kann das gehen?

Bad Düben

Reisen und urlauben mit dem Fahrrad – dieser Boom hält seit Jahren an. Nach einer Studie des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs waren allein 2016 über 5,2 Millionen Radreisende unterwegs. Dabei ist Deutschland als Ziel der absolute Liebling: 70 Prozent der in diesem Jahr geplanten Radurlaube sollten im Inland stattfinden.

Informationsveranstaltung am Mittwoch

Der Radtourismus ist auch in der Dübener Heide ein bedeutsames Thema. Vertreter von Kommunen, Beherbergungswesen und Gastronomie, aber auch jeder andere Interessierte ist deshalb zu einer Radverkehrs-Informationsveranstaltung am 4. Dezember von 15 bis 17 Uhr in das Heide Spa in Bad Düben eingeladen.

Konzept für Radverleih soll vorgestellt werden

Vor dem Hintergrund, dass für die Entwicklung des Tourismus in der Region Dübener Heide der Radtourismus eine immer größere Rolle spielt, möchte das Leader-Regionalmanagement gemeinsam mit dem Unternehmen Fahrrad Hammer in Bad Düben das neue Konzept „ Radverleih Dübener Heide“ vorstellen und mit den Gästen ins Gespräch kommen.

Dabei geht es um die Fragen: Wie kann ich als Gemeinde oder Tourist-Info den touristischen Radverkehr in der Dübener Heide praktisch fördern? Wie kann ich als Hotel, Gästehaus und Campingplatz vom Fahrradverleih profitieren und meinen Gästen exzellenten Service bieten? Wie sucht und findet ein Kunde Verleih-Stationen? Und wo sind die Vorteile für den Gast?

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung per E-Mail an: jakobartl@leader-duebener-heide.de

Von LVZ