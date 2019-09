Bad Düben

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt – aber nicht jede Reise dauert danach gleich über 4000 Kilometer! Mario Schwertner, 39-jähriger Bad Dübener und im Alltagsleben Anästhesie-Pfleger in Leipzig, hat diesen Schritt gewagt. Über den Atlantik, bis an die mexikanische Grenze. Von hier aus begann der schier endlose Fußmarsch bis nach Kanada.

Dia-Show in der Dübener „Löwen“-Scheune

Am Mittwoch ging’s noch einmal auf diese fünfmonatige Reise, die Mario Schwertner zwischen März und August letzten Jahres erlebte. Nur diesmal war seine Wandergruppe erheblich größer: Gut 100 Dübener wollten in der prall gefüllten „Löwen-Scheune“ dabei sein, wie der Abenteurer per Dia-Show von seinem Trip auf dem Pacific Crest Trail (PCT) erzählte.

Der Start: Am 25. März ging es an der Grenze zu Mexiko auf dem PCT los. Zunächst kämpfte sich der Dübener Mario Schwertner wochenlang durch die Wüste. Quelle: privat

Das Faszinierende: Wer diesen langen Marsch wagt, ist zwar oft einsam und genügsam – doch gerade deshalb offen für den ganz großen Reichtum der Natur und Wildnis. „Ich wollte mal Abstand gewinnen zum Alltag und herausfinden, wie es ist, mit nicht mal zehn Kilo Hab und Gut monatelang zu leben“, sagt Mario Schwertner auf die wiederkehrende Frage nach dem „Warum“. Es geht sogar sehr gut, so seine Erkenntnis: Auch wenn man zehn Kilo an Körpergewicht einbüßt, mindestens drei Paar Schuhe braucht, feuchte Socken am Lagerfeuer Brandlöcher bekommen und man sich zur Morgenwäsche im eiskalten Gletscherbach überwinden muss.

Die Engel halfen beim Start auf den PCT

Die zweite Erfahrung des Trails: Es gibt überall gute Menschen. Auf dem PCT haben sie sogar einen Namen: Die Trail Angels. Den ersten Engel lernte der Dübener gleich zum Start in Campo an der mexikanischen Grenze kennen. Ein erfahrenes Hiker-Paar, das den PCT-Neulingen erstmal den Rucksack erleichtert und Tipps gibt, was wirklich überlebenswichtig ist.

Mario on Tour. Eine Erfahrung auf seiner wochenlangen PCT-Wanderung: Man kann gut mit wenigen Quelle: privat

Unterwegs tauchten dann immer wieder diese Glücksmomente aus dem Nichts auf. „Da steht dann auf einmal an einer Wegmarke eine Box mit Wasser und Snacks. Oder es wartet an einer Unterführung eine Gruppe auf Dich mit einem leckeren Barbecue“, erzählt der Dübener. Die einzige „Gegenleistung“: „Sie wollen nur wissen, warum Du das machst, wo Du herkommst und was Dich antreibt. Man kommt einfach ins Gespräch, das ist herrlich.“

Schneebedeckte Berge und heiße Wüsten-Wege

Die Strapazen des Weges: „Man läuft durch verschiedene Klimazonen – von der Wüste bis in schneebedeckte Berge, ständig dieses Auf und Ab, und man muss bei Wind und Wetter immer Meilen machen.“ Dazu heißt es: Augen und Ohren auf! Auf den Wegen lauern Klapperschlangen, in den Wäldern streifen Bären umher. Letztere ließen den Dübener weitgehend in Ruhe, dafür waren die Chipmunks seine ständigen Begleiter. Gegen die gefräßigen Nagetiere half meistens nur eins: Gepäck nach oben ziehen und in den Baumzweigen verstauen.

Belohnungstage in Las Vegas und San Francisco

Die Freuden des Wanderns: „Natürlich die atemberaubende Natur. Ich saß dann abends in einsamer Ruhe auf einem Berg oder schaute morgens dem Sonnenaufgang zu – und wusste: Du hast alles richtig gemacht“, beschreibt der Dübener seine Eindrücke. Zwischendurch gab es auch Belohnungstage: Mal einen Ausflug nach Las Vegas, mal nach Seattle oder San Francisco. „Aber abgekürzt habe ich nicht. Es ging immer auf den PCT zurück.“ Dafür musste Schwertner auch improvisieren: Einen schneeverwehten Pfad vom anderen Ende erwandern – um so besseres Wetter abzuwarten. Oder kurz vor dem Ende, als Waldbrände wüteten und so erst ein Ausweichpfad zum Ziel führte.

Der Crater Lake: Der imposanter See besticht durch seine tiefblaues Farbe. Der See wird nur durch Schmelz- und Regenwasser gespeist. Quelle: privat

Was bleibt am Ende? „Eine unglaubliche Freude, es geschafft zu haben. Für mich aber auch die Erkenntnis: Familie ist wichtig, ich möchte sie trotz dieser Auszeit ganz oft um mich haben.“ Und natürlich bleiben Anekdoten in Erinnerung: Der Zahnarzt, der ihn umsonst behandelte. Die zeitweiligen Wanderfreunde, die er oft nach Wochen auf dem Trail plötzlich wiederfand. Oder die wohl einsamsten Toiletten mitten im Wald – wo stundenlang kein anderer Mensch vorbei kam. Natürlich auch die Do-it-yourself-Frisierstube: Hiker verpassten sich hier untereinander „abenteuerliche“ Haarschnitte. Und sein Trail-Name, der ihm verpasst wurde: In Anspielung auf seinen Job als Anästesie-Pfleger hieß er unter den Hikern nur „Knockout“.

Bedarf an Rahmnudeln ist erstmal gedeckt

Und der Verzicht? „Fällt nicht schwer. Hauptsache, man findet einen Fluss oder einen See, wo man seine Wasserflasche auffüllen kann. Und einen geschützten Schlafplatz für sein Zelt. Ansonsten wird man auf so einer Reise nur beschenkt“, sagt Mario Schwertner. Nur auf eines könne er nach den fünf Monaten on Tour dann doch erstmal verzichten: Rahmnudeln! Die gab’s über dem Lagerfeuer gekocht als Dauermahlzeit. Und morgens Haferflocken mit Früchten. „Das kann man essen – wenn man richtig Hunger hat.“ Umso größer war dann immer die Freude, wenn ein Trail Angel in der Zivilisation zum Barbecue einlud.

Geschafft: Am 25. August – genau nach fünf Monaten erreichte Mario das Ziel an der mexikanischen Grenze. Über 4000 Kilometer Fußmarsch lagen hinter ihm. Quelle: privat

Marios nächster Trip geht Anfang 2020 in die Antarktis und nach Südamerika. „Vielleicht sehen wir uns dann ja wieder zu einem neuen Vortrag“, so seine Einladung an die Reisegesellschaft im Dübener „Löwen“. Nach diesem spannenden PCT-Trip könnte die Scheune wieder sehr voll werden.

Von Olaf Majer