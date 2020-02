In diesem Jahr endet die EU-Förderphase Leader in der Dübener Heide. Im sächsischen Teil wird es im März einen letzten Aufruf geben – Kommunen, Vereine, Gewerbetreibende und Bürger können sich um EU-Gelder bewerben. Seit 2014 sind viele Millionen in die Region geflossen. Wofür wurde das Geld ausgegeben?