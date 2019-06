Authausen

Die Feuerwehr in Authausen hat mit René Füßler einen neuen Chef. Mit der Zustimmung des Gemeinderates am Dienstagabend wurde die Wahl des 34-Jährigen amtlich. René Füßler, der in Authausen aufgewachsen ist, trat bereits mit zwölf Jahren in die Feuerwehr ein. Er setzt das von ihm formulierte Motto: „ Feuerwehr kann man nicht machen, Feuerwehr lebt man“ auch dank der Unterstützung seiner Frau bis heute selbst mit zwei kleinen Kindern jederzeit in die Tat um. René Füßler, der nach 20 Jahren Hartmut Jonack als Feuerwehrchef in Authausen ablöst, übernimmt zum 1. Juli mit dem alten und neuen Stellvertreter Patrick Queitzsch eine funktionierende Wehr mit insgesamt 34 aktiven Kameraden, darunter vier Frauen. „Es läuft gut“, findet der Ausbilder für Straßenbauer. Lediglich die Jugendarbeit sei zum Erliegen gekommen. „Wenn es uns hier gelingt, das anzukurbeln, wäre das toll“, so der Authausener, der letzten Legislaturperiode auch im Laußiger Gemeinderat saß.

Goldschatz ZT-Traktor

Er hat so die Weichen mit dafür gestellt, dass die Gemeinde im kommenden Jahr für die Authausener Wehr ein Löschgruppenfahrzeug für neun Leute kaufen wird. Damit könnte dann der W50 aus DDR-Zeit in Rente gehen. Neben einem weiteren Tanklöschfahrzeug, so der Authausener, verfügt die Wehr aber auch noch über einen „Goldschatz“. Gemeint ist damit der ZT-Traktor, der ebenfalls aus DDR-Zeiten stammt und immer noch bei Bränden zum Einsatz kommt.

Einsatzzahlen explodieren

Die Zahl der Einsätze, so hat auch René Füßler registrieren müssen, hat sich in der jüngeren Vergangenheit explosionsartig erhöht. Hatten die Authausener Kameraden 2017 noch acht Einsätze, waren es im Vorjahr 32. „Das hängt mit der extremen Trockenheit zusammen“, so der Feuerwehrchef. Meistens handelt es sich um Wald-, Wiesen- und Ödlandbrände. Unvergessen wird René Füßler der Großbrand in der Tischlerei in Kossa im Herbst vergangenen Jahres bleiben. Nicht nur hier habe sich die gute Zusammenarbeit mit anderen Wehren bewährt. „Die klappt sowohl unter den sieben Laußiger Wehren, aber auch darüber hinaus, wie beispielsweise mit der in Bad Düben“, lobt er.

Bürgermeister dankt

Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) nutzte die Ernennung auch für einen Dank. „Es ist immer wieder erfreulich, dass sich jemand findet, der sich so engagiert. Denn man kann es sich nicht vorstellen, was wäre, wenn es brennt und keiner kommt.“

Die Wehren werden jedenfalls gebraucht. Allein in diesem Jahr wurden die Authausener Kameraden schon wieder zu zehn Einsätzen gerufen. Und dabei geht der Sommer erst los …

Von Ilka Fischer