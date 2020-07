Die Arbeiten am Ringdeich Schnaditz gehen weiter: Der dritte Abschnitt ist fertig, am Mittwoch ging es mit dem vierten los. Dieser Bereich zieht sich direkt an der Staatsstraße 12 entlang und endet an der Bundesstraße 2. Was gebaut wird, erklärt Susan Kloß von der Landestalsperrenverwaltung.