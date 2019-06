Schnaditz

Es sieht schon ganz schön ungewohnt aus, wenn man sich am südlichen Rand von Schnaditz entlang bewegt. Den Blick über die Felder hinüber zur Bundesstraße 2 gibt es nicht mehr, weil sich ein rund zwei Meter hoher Kieswall erhebt. Seit mehreren Jahren wird am acht Kilometer langen Ringdeich gewerkelt.

Die Arbeiten am Schnaditzer Ringdeich gehen zügig voran. Quelle: E-Mail-LVD

Dritter Bauabschnitt wird seit Januar errichtet

Der dritte Bauabschnitt zieht sich an der Südseite entlang und wird nach Fertigstellung etwa 1200 Meter lang sein. Stellenweise kommt er einigen Grundstücken, die im Altdorf von Schnaditz liegen, recht nah. Der Abtrag des Mutterbodens begann bereits im Januar (wir berichteten) und inzwischen sind die Konturen des künftigen Deichs durch den Aufbau des Stützkörpers, der aus grobem Kies besteht, zu erkennen. Auf diesen werden verschiedene Schichten, wie Dichtungsmaterial und Oberboden aufgebracht. „Wir verwenden keine künstlichen Medien wie Folie oder ähnliches“, so Stefan Hain. Wie der Projektleiter weiter erklärt, komme feines tonlehmhaltiges Material, das nach Trocknung nahezu wasserundurchlässig ist, zum Einsatz. Diese Schicht wird etwa 50 Zentimeter dick auf den Kieskörper aufgetragen. Später erhält der Deich eine Schicht Erde, auch Oberboden genannt, die begrünt wird. Der Anfang des Jahres auf dem etwa einem Kilometer langen Baufeld abgetragene Mutterboden wird gesiebt und wiederverwendet.

Die Arbeiten am Schnaditzer Ringdeich gehen zügig voran. Quelle: Heike Nyari

Siel wird noch errichtet

Zum dritten Bauabschnitt zählt die Errichtung eines Siels. Das Wasser zweier Gräben, die vom Feld her kommen, wird später da hindurch geleitet. Kurz vor dem Ort wurde der eine Graben jedoch gekappt, das Grabenbett ausgekoffert und mittlerweile verfüllt. Die Spundbohlen, die an jener Stelle zu sehen sind, werden wieder entfernt, so Hain. Sie dienten lediglich als Baubehelf. Der gekappte Graben wird einige Meter vor Schnaditz umgeleitet und mit dem anderen Graben verbunden.

Von Heike Nyari