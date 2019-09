Rita Weber stellt im Bad Dübener Naturparkhaus aus

Bad Düben

Unter dem Titel „ Impressionen in Öl und Aquarell“ ist ab Freitag im Naturparkhaus in Bad Düben eine neue Sonderausstellung zu sehen. Gezeigt werden Gemälde und Aquarelle mit abwechslungsreichen Landschaften, Blumen und Stillleben der bekannten Bad Dübener Malerin Rita Weber. „Schon als Kind war Malen meine Lieblingsbeschäftigung“, sagt die im Vogtland aufgewachsene Künstlerin.

Rita Weber. Quelle: Manfred Lüttich

Rita Weber ist gelernte Technische Zeichnerin

Das Interesse am Zeichnen zieht sich durch das Leben der 78-Jährigen. In den 1960er-Jahren entschied sie sich für eine Ausbildung zur Technischen Zeichnerin, nahm am Malzirkel des Heidemalers Wolfgang Köppe († 2018) teil und bildete sich an der Axel-Andersson-Akademie in Hamburg erfolgreich weiter. Seit 2002 leitet Rita Weber ihren eigenen Malzirkel, in dem sie vor allem Jugendlichen und Senioren Kenntnisse und Fertigkeiten der Maltechniken vermittelt. „Zu meinen bevorzugten Techniken zählen neben Aquarellen und Ölgemälden auch Acryl, Pastell und Grafik“, erklärt die leidenschaftliche Malerin.

Naturparkhaus zeigt Ausstellung bis 30. Oktober

Die Vernissage ist am Freitag um 19 Uhr. Die Ausstellung ist dann bis einschließlich 30. Oktober montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 16 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. Weitere Veranstaltungstermine und Informationen erhalten Sie unter www.naturpark-duebener-heide.de oder telefonisch unter 034243 72993.

Von LVZ