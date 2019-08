Bad Düben

Im Naturpark Dübener Heide wird der Öffentliche Personennahverkehr verbessert. Am 19. August soll mit einem Bus-Angebot der Landkreise Nordsachsen und Wittenberg die Biber-Linie an den Start gehen. Diese verbindet die beiden Kurstädte Bad Düben in Sachsen mit Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt, informiert das Regionalmanagement Dübener Heide.

Kostenlose Fahrten am Sonntag

Bereits einen Tag zuvor, am Sonntag, gibt es für Interessierte den ganzen Tag lang kostenlose Fahrten und Freizeitangebote in Bad Düben, Söllichau und Bad Schmiedeberg (siehe Kasten unten).

Start am 19. August

Am 19. August geht es dann richtig los: Nicht nur Kurgäste profitieren von dem Angebot. Auch Berufspendler, Tagestouristen und Wanderer kommen mit dem Rufbus 238 auf ihre Kosten, denn das Angebot der Rufbuslinie 238 wurde erweitert. „Unser Qualitätswanderweg Heide-Biber-Tour gewinnt dadurch an Attraktivität, weil der Rufbus die Wanderer wieder an ihren Ausgangsort zurückbringt. Die gut getakteten Anschlussverbindungen nach Wittenberg und Leipzig machen die vernetzte Mobilität in der Dübener Heide komplett“, freut sich Naturparkleiter Thomas Klepel. Die Biber-Linie muss bis eine Stunde vor Abfahrt unter Telefon 03421/7746620 gerufen werden.

Mobilitätsangebot soll besser werden

Die Notwendigkeit der erweiterten Rufbuslinie wurde im Rahmen des länderübergreifenden Leader-Kooperationsprojektes „Vernetzte Mobilität Dübener Heide“ herausgearbeitet. Über dieses Projekt will der Verein Dübener Heide, Träger des gleichnamigen Naturparks, zusammen mit den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Nordsachsen und Wittenberg das Mobilitätsangebot in der Region verbessern.

„Die Leader-Aktionsgruppe der Dübener Heide freut sich, dass aus dem Kooperationsprojekt ‚Vernetzte Mobilität Dübener Heide’ nicht nur ein Papierwerk entstanden ist, sondern zugleich Realität“, sagt Roland Märtz, der Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe Dübener Heide/ Sachsen. „Damit wird zugleich sichtbar, dass es auch möglich ist, über die Landes- und Kreisgrenzen hinweg Projekte zu initiieren.“

Broschüre mit Entdeckertipps

Außerdem ist eine Begleitbroschüre „Mit der Biber-Linie durch die Dübener Heide“ erschienen. Darin finden Interessierte viele Entdeckertipps und Routenvorschläge für Wanderungen entlang der Strecke, Kartenmaterial, einen detaillierten Fahrplan und Veranstaltungstipps für einen Besuch des Naturparks Dübener Heide.

Details zur Linie und zum Sonntag Am 19. August startet die Biber-Linie zwischen Bad Düben und Bad Schmiedeberg. Das Angebot der Rufbuslinie 238 wurde erweitert: montags bis freitags stündlich zwischen 6 und 18 Uhr, am Wochenende alle zwei Stunden zwischen 8 und 18 Uhr. An eine Anschlussverbindung von Bad Schmiedeberg nach Wittenberg (Linie 306) beziehungsweise von Bad Düben nach Eilenburg (Linie 232) und nach Leipzig (Linie 196) ist ebenfalls gedacht. Die Biber-Linie muss jeweils bis eine Stunde vor Abfahrt unter Telefon 03421/7746620 gerufen werden. Am Sonntag (18. August) gibt es für Interessierte den ganzen Tag lang kostenlose Fahrten und Freizeitangebote in Bad Düben, Söllichau und Bad Schmiedeberg. Im Zwei-Stunden-Takt werden an diesem Tag folgende Haltestellen angefahren: Bad Düben, Heide Spa – Paradeplatz – Gleinermühle – Söllichau, Gartenstraße – Moschwig – Bad Schmiedeberg, Kurzentrum – Dommitzscher Straße – Bahnhof. Bad Schmiedeberg, Bahnhof – Dommitzscher Straße – Kurzentrum – Moschwig – Söllichau, Gartenstraße – Gleinermühle – Bad Düben, Paradeplatz – Heide Spa. Unter anderem werden Stadt- und Kurparkführungen in Bad Düben und Bad Schmiedeberg sowie Wanderungen zur „Schönen Aussicht“ bei Bad Schmiedeberg geboten. In Söllichau öffnet die Heimatstube und Führungen durch die Kirche finden statt. Eine Übersicht finden Interessierte auf der Internetseite. www.naturpark-duebener-heide.com

Von lvz