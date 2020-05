Run auf Kleingärten in Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Die Fliederbüsche verströmen einen betörenden Duft. Überall zeigt sich der Frühling in der Kleingartenanlage Sewastopol in Eilenburg. Der Vorsitzende Peter Heinemann und sein Stellvertreter Olaf Wanke führen durch die Anlagen mit den 156 Kleingärten, wovon 60 verpachtet sind. „Wir haben schon noch einige frei“, sagt Peter Heinemann und zeigt auf eine brachliegende Fläche, auf der bis 2018 noch ein Tafelgarten bewirtschaftet wurde. Auch diese Parzelle ist zu haben.

Zahlreiche Interessenten

Ein paar Meter weiter hat sich bereits einiges getan. Dort ist zuletzt ein Garten neu verpachtet worden. Und die Pächter haben schon kräftig Hand angelegt und den Garten wieder auf Vordermann gebracht. Das freut den Gartenvorstand.

Peter Heinemann und Olaf Wanke sind optimistisch, dass wieder mehr Eilenburger das Kleingärtnern für sich entdecken. Die andauernde Corona-Krise gibt ihnen Recht. Allein in den vergangenen zwei Wochen hätten vier Interessenten bei ihnen vorgesprochen. Viele, die in einer Wohnung leben, sehnen sich in Zeiten der sozialen Isolation nach Abwechslung und einer Betätigung in der Natur, vor allem wenn Kinder im Hausstand leben. Denn auch die kann man für die eigene Scholle begeistern – und sei es nur, um draußen spielen zu können.

Verband erfreut über große Nachfrage

Der Run auf Kleingärten hat in Eilenburg jedenfalls wieder begonnen. Das beobachtet auch Michael Götzke, Vorsitzender des Kleingartenverbandes der Gartenfreunde Eilenburg, zu dem 33 Kleingärtnervereine mit 1880 Mitgliedern in der Eilenburger und Bad Dübener Region gehören. „Es gibt gerade einen richtigen Boom auf Kleingärten“, sagt der 69-Jährige. So hätten in den vergangenen drei Wochen allein beim Kleingartenverein Muldenaue zehn Leute vorgesprochen, die eine Parzelle haben wollten. Die Interessenten seien zwischen 25 und 35 Jahre alt und hätten meist Kinder. Auch in der Sparte Leipziger Höhe sind noch um die zehn Gärten frei, in der Anlage des Vereins Gelbchenweg stehen acht Gärten zur Verfügung, vier davon mit Gartenlauben. Einen Gesamtüberblick hat Michael Götzke indes noch nicht, freut sich aber über den Zuspruch.

In Bad Düben ist alles belegt

Nachfragen gibt es auch bei den Kleingartenvereinen in Bad Düben. Doch dort ist nach Verbandsangaben „alles schon belegt“. Weiße Flecken gibt es in der Kurstadt schon lange nicht mehr. Freie Parzellen findet man nach LVZ-Recherche eventuell noch in der Anlage am Hammerbach in der Nähe der Holzskulpturenwiese in Tornau.

Der eigene Kleingarten ist übrigens keine kostspielige Angelegenheit. Im Schnitt kostet ein Kleingarten mit 400 Quadratmeter Fläche um die 100 Euro im Jahr, abhängig vom Strom- und Wasserverbrauch. Darin enthalten sind neben der Pacht noch verschiedene Beiträge.

Peter Heinemann, seit 1988 passionierter Kleingärtner, schwört jedenfalls auf sein Hobby: „Ich bin an der frischen Luft und ich sehe und esse, was ich ernte.“

Von Nico Fliegner