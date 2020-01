Ruth Seifert feiert 100. Geburtstag in Düben

Bad Düben

Ruth Seifert hat am Dienstag im Bad Dübener Awo-Pflegeheim ihren 100. Geburtstag gefeiert. Am meisten freute sich die rüstige Jubilarin wohl über das Geschenk von Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG): In dem riesigen Blumenstrauß war jede Menge Häkelwolle eingebaut. Denn das Geburtstagskind greift in der Freizeit bis heute gern zu Häkelnadel und Wolle.

Häkeln hält Finger und Geist fit

„Oma Ruth liest nicht mehr so viel Zeitung und schaut auch kaum Fernsehen. Sie will lieber häkeln. Damit hält sie ihre Finger und den Geist fit“, erzählte Karina Aé, die mit Mann Markus ihre Großtante zur Zeit betreut. „Früher hat sie uns immer Pullover, Mützen und Schals gehäkelt. Heute ist das nur noch Freizeitbeschäftigung. Sie häkelt und macht es irgendwann wieder auf und beginnt von vorn“, so Karina Aé.

Gelernte Friseurin hatte eigenen Salon

Ruth Seifert lebt bereits seit 2016 im Pflegeheim. Davor wohnte sie mit ihren Mann Rudi im betreuten Wohnen, wo beide noch ihre eiserne Hochzeit feierten, ehe Rudi Seifert vor zehn Jahren verstarb. Die Jubilarin hatte nach der Schule den Beruf der Friseurin gelernt und in ihrem Heimatort Wurzen viele Jahre ihren eigenen Salon. Später war sie Hausfrau.

Die Vorschulgruppe aus der Kindertagesstätte Spatzenhaus hat mit Tulpen und einem Ständchen gratuliert. Quelle: Steffen Brost

Ständchen zum Geburtstag

Zum Geburtstag gratulierte nicht nur Bad Dübens Stadtoberhaupt, Glückwünsche kamen auch von Awo-Kreisverbands-Geschäftsführer Marko Schreiber sowie der Vorschulgruppe der Awo-Kindertagesstätte Spatzenhaus, die das Geburtstagskind mit einem Ständchen überraschte.

Von Steffen Brost