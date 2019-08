Eilenburg

Die eine Vollsperrung ist gerade erst vorbei, da folgt schon die nächste: Ab dem 5. August wird die Staatsstraße 11 zwischen den Städten Eilenburg und Bad Düben erneut für den Verkehr komplett gesperrt.

S11 wird instandgesetzt

Blick auf die S11 bei Pristäblich. Dort ist in den vergangenen Tagen die Fahrbahn neu markiert worden. Die Straße zwischen Bad Düben und Eilenburg war deshalb zeitweise gesperrt. Quelle: Nico Fliegner

Nachdem Anfang dieser Woche die Fahrbahn im Bereich Laußig/Pristäblich neu markiert wurde und das zwischenzeitlich eine Vollsperrung zur Folge hatte, rollt jetzt schwere Technik an – und zwar nördlich der Stadt Eilenburg. Die Fahrbahn wird dort auf einer Länge von 310 Metern, beginnend rund anderthalb Kilometer nördlich vom Ortsausgang Eilenburg-Ost in Richtung Bad Düben, instandgesetzt. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Dresden mit.

So viel kostet die Baumaßnahme

Dabei sollen im Bereich der Silokurve die vorhandenen Spurrinnen, Unebenheiten sowie Aufwölbungen am Fahrbahnrand beseitigt werden, indem die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht erneuert wird. Vorhandene Grundstücks- oder auch Feldzufahrten werden dann an die Fahrbahn angeglichen. Nach Abschluss der Bauarbeiten erhält der Abschnitt noch die erforderliche Markierung, so das Landesamt weiter. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 60 000 Euro. Diese werden vom Freistaat Sachsen finanziert.

Weiträumige Umleitung vorgesehen

Die Arbeiten, die bis voraussichtlich 13. August andauern werden, machen eine Vollsperrung unumgänglich. Autofahrer müssen sich deshalb auf eine weiträumige Umleitung einstellen – und zwar in beiden Fahrtrichtungen über die Bundesstraßen B 87 und B 107 (über Hohenprießnitz). Das Landesamt bittet in diesem Zusammenhang „alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die mit der Baudurchführung eintretenden Erschwernisse“ und um eine „besonders umsichtige Fahrweise auf der Umleitung“.

Von Nico Fliegner