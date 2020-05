Seit 30 Jahren engagiert sich der nordsächsische SPD-Politiker Heiko Wittig aus Löbnitz in der Politik. Sein Name stand schon auf dem Stimmzettel der ersten Kommunalwahl nach der Wende. Im Interview blickt er zurück und erzählt auch, warum ihm nie der Sprung in den Landtag oder in den Bundestag geglückt ist.