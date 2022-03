Reibitz/Wellaune

In der Prellheide zwischen Reibitz und Wellaune hat ein LVZ-Leser in der vergangenen Woche einen Wolf gesichtet – am helllichten Tag. „Wie man sieht, sind Wölfe nicht nur in der Nacht aktiv“, schreibt Wolfgang Schubert, dem es gelang, ein Foto von dem Raubtier zu machen. „Er hat mich nicht bemerkt – war wohl sehr beschäftigt und die Windrichtung günstig.“

Was Schubert als Glücksfall bezeichnet, hätte manchem Spaziergänger einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Laut der sächsischen Fachstelle Wolf besteht bei einer Begegnung zwar generell kein Anlass zur Panik – schließlich gehört der Mensch nicht zum Beutespektrum des Wolfes – einige Verhaltensregeln sollten aber doch beachtet werden.

Junge Wölfe können neugierig sein

So sei es wichtig, den Wolf nicht in die Enge zu treiben. Ein Tier zu verfolgen, um ein Foto zu machen, ist ebenfalls keine gute Idee. Verhält man sich aber ruhig und wahrt Abstand, zieht der Wolf sich in den meisten Fällen von selbst zurück. „Wölfe sind vorsichtige Tiere, die versuchen direkten Begegnungen mit Menschen aus dem Weg zu gehen. Sie haben kein Interesse an uns“, sagt auch Falk Hofer, Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Fachstelle.

Junge Wölfe könnten allerdings neugieriger und weniger vorsichtig reagieren als alte. Sollte der Wolf sich nicht zurückziehen und Personen sich in der Situation unwohl fühlen, sollten laut Hofer folgende Tipps beachtet werden: „Machen Sie sich bemerkbar und gehen Sie langsam zurück. Sie können dabei reden, rufen oder in die Hände klatschen. Falls der Wolf Ihnen wider Erwarten folgt, bleiben Sie stehen und schreien Sie ihn an. Versuchen Sie ihn einzuschüchtern, indem Sie sich großmachen und eventuell etwas nach ihm werfen. Gehen Sie eher auf das Tier zu als von ihm weg“, fasst er zusammen.

Stärkere Wolfsaktivität im Bereich der Prellheide

Auf sächsischer Seite ist laut der Fachstelle Wolf in dieser Gegend bisher kein Territorium bestätigt. Anders sieht es auf gleicher Höhe in Sachsen-Anhalt aus – hier ist in der Dübener Heide ein Rudel ansässig. Zudem verzeichne das Wolfsmonitoring im Bereich Prellheide und Löbnitz eine stärkere Aktivität von Wölfen. Am 16. September 2021 wurde außerdem zwischen Reibitz und Wellaune ein Wolfswelpe bei einem Verkehrsunfall getötet. Die Herkunft des Welpen konnte bisher nicht geklärt werden. Aktuell wird versucht, im Rahmen des Wolfsmonitorings zu klären, ob sich in dem Bereich etwas neues entwickelt hat, teilt Falk Hofer mit.

Fachstelle bittet um Meldungen

Meldungen von Hinweisen aus der Bevölkerung an die Fachstelle Wolf sind diesbezüglich ausdrücklich erwünscht. Hinweise können telefonisch (035242 631 8201), per E-Mail (fachstelle.wolf@smekul.sachsen.de) oder online über die Webseite der Fachstelle übermittelt werden: www.wolf.sachsen.de.

Von hgw