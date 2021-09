Dübener Heide/Bad Schmiedeberg

In Bad Schmiedeberg in der Dübener Heide wurde in den zurückliegenden Monaten ein kleines attraktives Gradierwerk errichtet. Nun wurde es fertiggestellt und bestand auch schon seinen Probelauf mit Bravour. Die mit Reisigbündeln gefüllte Lärchenholzkonstruktion steht im Kurviertel und soll am kommenden Wochenende, am 11. September, feierlich eingeweiht und offiziell in Betrieb genommen werden. Dem Festakt wohnt der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, bei.

Bis dahin werden noch Außenanlagen gestaltet. Die Pflasterarbeiten sind erledigt. Nun folgen der Wegebau sowie die Herstellung der Pflanzflächen und das Aufstellen von Bänken.

31,40 Meter lang

Die eingeschichteten Zweige des 31,40 Meter langen Gradierwerkes bestehen aus Schwarzdorn, auch bekannt als Schlehe. Über diese wird nach Inbetriebnahme das Salzwasser aus den Kastenrinnen kommend langsam nach unten tröpfeln. So kommt es zur sogenannten Verrieselung und zu einer salzhaltigen Luft im Umfeld des Gradierwerkes. Bauherr ist die Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg GmbH und die bauausführende Firma war die Zimmerei & Lehmbau Langer aus Zwönitz im Erzgebirge. Laut Aussage des technischen Direktors Ulrich Endler blieben die Bauarbeiten im Zeitplan und im Kostenrahmen.

Weitere Attraktion geschaffen

Doch in der kleinen Kurstadt im Herzen der Dübener Heide wurde neben dem Gradierwerk in diesem Jahr noch eine weitere Attraktion geschaffen. Vielen Gästen Bad Schmiedebergs ist der Schwanenteich mit seiner großen Wasserfontäne wohlbekannt. Dieses Gewässer wurde vor Monaten abgelassen und saniert. Außerdem kamen neue Springbrunnen hinzu, die künftig zu bestimmten Zeiten gemeinsam mit der großen Fontäne ein Wasserspiel bilden sollen. Diese neue Attraktion wird ebenfalls am 11. September offiziell in Betrieb genommen.

Am Schwanenteich wurde zur weiteren Erhöhung der Attraktivität auch ein neuer Aussichtspunkt geschaffen, der zum Verweilen einlädt. Von dort aus genießt man einen besonderen Blick auf die Wasserspiele und das historische Kurhaus.

Von Heike Nyari