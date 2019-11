Schiffstaufe: Nun gibt es wieder eine „Bad Düben“

Cuxhaven/Bad Düben

„Ich taufe dich auf den Namen Bad Düben.“ Das waren die Worte der ehemaligen erfolgreichen Bahnradsportlerin Kristina Vogel. Dann zerschellte unter lautem Hupen des Schiffshornes traditionell die Sektflasche am Rumpf. Das neue Patrouillenboot BP 83 trägt jetzt auch offiziell den Namen der nordsächsischen Kurstadt. Nach den Taufen der ersten beiden neuen Einsatzschiffe, der „ BP 81 Potsdam“ im Dezember 2018 und der „ BP 82 Bamberg“ in diesem Jahr wurde nun das letzte Schiff für die Bundespolizei in Cuxhaven feierlich getauft. Die „ BP 83 Bad Düben“ ersetzt die 30-jährige namensgleiche BP 23, die bereits im Jahr 2017 außer Dienst gestellt wurde.

Werbung für die Kurstadt

In einem großen Festzelt am Kai des Schiffes und in unmittelbarer Nähe der Hapag Hallen wurde der Festakt zur Schiffstaufe begangen. Redner waren unter anderem der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, Stephan Mayer, der geschäftsführende Gesellschafter der Fassmer Werft, Holger Fassmer, der Kommandant der das Einsatzschiff übernehmenden Besatzung, Erster Polizeihauptkommissar Gerald Link, und Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Kulturell umrahmt wurde die Feier von der Big Band des Bundespolizeiorchesters Berlin.

Zur Taufe, die zwei Jahre nach Kiellegung stattfand, war auch eine Abordnung aus der Kurstadt mit Vertretern der Stadtverwaltung und der Bundespolizei an die Küste gereist. Bürgermeisterin Münster und Polizeidirektor Jürgen Kollenrott führten die Delegation an. In ihrer Ansprache warb Münster vor den rund 250 Gästen für ihre Kurstadt. „Wir haben eine tolle Auenlandschaft, einen wunderschönen Naturpark, eine hervorragende Klinik, einen Bildungscampus mit Grundschule, Oberschule und seit jüngster Zeit auch wieder ein Gymnasium. Und wir haben einen florierenden Tourismus sowie eine wunderbare Bundespolizeiabteilung. Also ein Landstrich, wo sich die Entdeckung lohnt“, so Münster.

Zur Galerie Das neue Bundespolizei-Einsatzschiff erhielt nun offiziell den Namen „Bad Düben“.

Für den Namen gekämpft

In ihrer Rede dankte sie vor allen den Entscheidungsträgern der Namensvergabe. „Wir lassen uns nicht vom Schiffs-Tüv außer Dienst stellen. Wir haben gekämpft, dass wieder eine , Bad Düben’ über das Meer schwimmt. Vor allem freue ich mich heute über eine Person. Unsere Taufpatin Kristina Vogel. Und ich muss ihnen verraten, ich folge der einstigen erfolgreichen Sportlerin auf Instagram“, verriet Münster. Im Anschluss überreichte sie Vogel ein schwarzes T-Shirt mit pinker Aufschrift. „Und vielleicht posten sie sich mit dem Shirt ja mal auf Instagram“, sagte Münster augenzwinkernd.

Getauft und gesegnet

Zu Gast bei der Taufzeremonie war auch der nordsächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt ( CDU). Wendt hatte sich zusammen mit dem damaligen Innenminister Thomas de Maizière ( CDU) und der Bad Dübener Bürgermeisterin nach Außerdienststellung der alten „ Bad Düben“ dafür eingesetzt, dass ein Schiff der Bundespolizei weiter den Namen der nordsächsischen Stadt trägt. „Die Bundespolizei vergibt selten einen Städtenamen erneut an eines ihrer Schiffe. Der Einsatz für eine Ausnahme bei der ‚ Bad Düben’ war mir eine Herzensangelegenheit. Bad Düben und die Bundespolizei sind eng verzahnt, dies soll auch durch den Namen auf einem der modernsten Bundespolizeischiffe in der Welt sichtbar sein“, so Wendt.

Festlich geschmückt

Nach zahlreichen Reden und Ansprachen ging es ans Kai wo die „ Bad Düben“ festlich geschmückt auf ihre Taufe wartete. Mittlerweile hatte sich auch der dichte Nebel etwas gelegt und so konnte der offizielle Akt erfolgen. Die Schiffssegnung übernahm der Evangelische Dekan der Bundespolizei, Helmut Blanke. Anschließend vollzog Kristina Vogel, die durch einen Trainingsunfall seit rund anderthalb Jahren querschnittsgelähmte deutsche Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin, den entscheidenden Part und ließ eine Sektflasche am Schiffsrumpf zerschellen. Mit einem lauten Tuten bedankte sich die „ Bad Düben“ für die Taufe. Danach wurde sie durch Karl-Heinz Meyer, Abteilungsleiter 6 im Bundespolizeipräsidium und Leiter der Projektgruppe „Neubeschaffung Einsatzschiffe“, an Willy Kösling, Ständiger Vertreter des Präsidenten der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übergeben. Gerald Link, Erster Kommandant der „ BP 83 Bad Düben“, bedankte sich für die Indienststellung seines neuen Schiffes. „Darauf habe ich lange Zeit gewartet. Ich freue mich zudem auf die Patenschaft mit der Kurstadt Bad Düben“, so Link.

20 Meter länger

Nach dem offiziellen Akt konnten sich die Nordsachsen auf dem Schiff umsehen. Astrid Münster übergab dabei an Gerald Link die Taufgeschenke aus der Kurstadt. Darunter das Bad Dübener Wappen nebst Engel, das ein Stralsunder Künstler als Wand-Deko gestaltet hat, sowie ein Fass Krostitzer Bier für die Besatzung. Anschließend ließ es sich der Erste Kommandant nicht nehmen, die Bad Dübener über sein neues Schiff zu führen. So erfuhren die Kurstädter, dass die neue BP 83 20 Meter länger als ihre Vorgängerin ist und 60 Millionen Euro gekostet hat. „Das Patrouillenboot weist bessere seegängige Eigenschaften auf. Die größte Besonderheit der Neubauten ist ein Hubschrauberlandeplatz an Deck, auf dem selbst der größte Hubschrauber der Bundespolizei, der Super Puma, starten und landen kann. Außerdem verfügt unser Schiff über Staumöglichkeiten für Container mit Ausrüstung für spezielle Missionen“, erzählte Link. Zudem bietet die „ Bad Düben“ mehr Platz, mehr Komfort, verbesserte Aufenthaltsmöglichkeiten an Bord und eine deutlich erhöhte Seeausdauer, schließlich ähnelt sie hinsichtlich Größe, Wasserverdrängung und einigen taktisch-technischen Parametern den Korvetten der Deutschen Marine.

Mehrtägige Streifen auf See

„Unsere Aufgaben sind unter anderem umwelt- und schifffahrtspolizeiliche-, zoll- und fischereirechtliche Aufgaben sowie selbstverständlich die Hilfeleistung auf See. Die Zeiten, in denen lediglich eintägige Streifenfahrten an der Tagesordnung waren, sind längst vorbei. Mit der Einführung der drei neuen Schiffe sind auch mehrtägige Seestreifen möglich. Sechs Tage Dienst an Bord lösen sich mit rund sechs Tagen Freischicht an Land ab“, erzählte der Kommandant.

Nach der Taufe schließt sich jetzt eine etwa dreimonatige Inbetriebnahme und Erprobungsphase an. Danach wird die Bundespolizei See das Schiff übernehmen und sich in einem umfassenden Schulungsprogramm mit dem anspruchsvollen Einsatzmittel vertraut machen.

Von Steffen Brost