Schlaganfalltag: Experten laden nach Wermsdorf ein

Nordsachsen

Es ist der Albtraum vieler Menschen: Ein Schlaganfall, dessen erste Anzeichen womöglich noch übersehen werden und der zu dauerhaften Schäden führt. Dabei zählt jede Sekunde. „Zeit ist Hirn“, sagen die Neurologen des Fachkrankenhauses Hubertusburg. Wie im Notfall reagiert werden muss, wie die Chancen für Betroffene stehen und was man vorbeugend tun kann, damit beschäftigt sich der bundesweite Tag gegen den Schlaganfall am 10. Mai, zu dem auch nach Wermsdorf eingeladen wird.

Im Rahmen des Aktionstages wollen Experten wie der Chefarzt der Wermsdorfer Klinik für Neurologie und neurologische Intensivmedizin Dr. Piotr Sokolowski und der leitende Oberarzt Dr. Sven Ehrlich Betroffenen, Angehörigen und Interessenten wichtige Tipps geben.

Was können Anzeichen für einen Schlaganfall sein? Eine verwaschene Sprache, Seh- und Gehstörungen, Lähmungen oder Taubheitsgefühle. Allerdings können auch starke Kopfschmerzen darauf hindeuten.

Was ist in so einem Fall zu tun? Sofort die Notrufnummer 112 wählen.

Könnte auch ein Angehöriger die Betroffenen in die nächste Klinik fahren? Davon raten die Wermsdorfer Spezialisten dringend ab. „Der Rettungsdienst ruft uns an und wir bereiten bis zum Eintreffen in der Klinik schon alles vor“, sagt Dr. Sven Ehrlich. Verschiedene Fachrichtungen wie Neurologie und Radiologie stimmen sich dann ab. Damit das ohne Zeitverzug geschehe, sei die Verbindung zum Rettungsdienst wichtig.

Warum ist Zögern keine Option? Weil mit jeder Minute, die verstreicht, die Schädigungen im Hirn zunehmen können. „Wir erleben immer wieder, dass sich Patienten erst einmal hinlegen und abwarten – dann ist eine Therapie sehr eingeschränkt“, meint Oberarzt Sven Ehrlich. Wichtig sei, dass die Menschen sofort reagieren.

Wie stehen die Chancen für Betroffene? Die Therapiemöglichkeiten entwickeln sich ständig weiter, so Dr. Piotr Sokolowski. So könne man auch Patienten mit schweren Schlaganfällen heute zum Teil besser helfen. „Vor ein paar Jahren waren das noch hoffnungslose Fälle, heute hat sich die Situation für einige von ihnen schon deutlich verbessert.“

Was passiert in der Neurologie im Fachkrankenhaus Hubertusburg? Zunächst wird eine Akuttherapie eingeleitet. Im Anschluss sind zum Beispiel auch Ergo-, Physio- oder Logopäden in die Behandlung eingebunden. „Wir wollen aber auch die Diagnostik vorantreiben und leiten, falls es nötig ist, die Patienten auch in entsprechende Zentren weiter“, versichert Piotr Sokolowski. Die diagnostischen Aufgaben dazu hätten sich zuletzt immer weiter verfeinert und erweitert.

Erhalten auch Betroffene eine entsprechende Behandlung, die einen weiteren Weg in die Wermsdorfer Spezialstation haben? Hier beruhigen die Mediziner. „Durch die Telemedizin ist die ganze Region abgedeckt“, sagt Sven Ehrlich. Dreh- und Angelpunkt dafür ist das telemedizinische Schlaganfallnetzwerk Nordwestsachsen TESSA, das die Kliniken im weiteren Umkreis miteinander verbindet. „Die Häuser werden von der Neurologie Wermsdorf oder dem St. Georg in Leipzig beraten und betreut“, so Piotr Sokolowski. Im Notfall könne ein dem jeweiligen Krankenhaus zugeschalteter Spezialist gemeinsam mit dem Arzt vor Ort über die nächsten Schritte und eine Verlegung entscheiden.

Warum ist ein Tag gegen den Schlaganfall überhaupt nötig? Die vergangenen beiden Jahre haben sich um viele Ängste und Sorgen rund um die Corona-Pandemie gedreht, hat der Chefarzt der Wermsdorfer Neurologie Dr. Piotr Sokolowski erfahren. Andere Erkrankungen sind dadurch etwas aus dem Fokus geraten. „Hier wollen wir ansetzen und Wissen auffrischen, damit Betroffene schnell eine effektive Akutbehandlung erhalten.“

Beim Aktionstag am Dienstag steht die Bewegung im Mittelpunkt. Warum ist diese so wichtig? „Regelmäßige Bewegung im Alltag kann das Risiko für einen Schlaganfall senken“, sind sich die Wermsdorfer Neurologen einig. In den vergangenen beiden Jahren seien viele Möglichkeiten dazu weggebrochen, was dazu geführt habe, dass sich Menschen weniger bewegten – und die Risiken für die Gesundheit gestiegen sind. „Hier wollen wir ermuntern und Anregungen geben, etwas zu tun“, so Sven Ehrlich. Werde das Herz-Kreislauf-System dadurch regelmäßig angeregt, sei dies ein wichtiger Schritt zur Schlaganfall-Vorsorge.

Was wird am 10. Mai konkret geboten? Ab 15 Uhr finden in der Ergotherapie (Gebäude 60) des Fachkrankenhauses Wermsdorf zunächst Vorträge statt. bis 16.45 Uhr gibt es Hinweise zu Symptomen, Therapien sowie zur vorbeugenden Bewegung. Außerdem stehen die Vertreter der Klinik für Fragen zur Verfügung.

Von Jana Brechlin