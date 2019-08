Schnaditz

Unübersehbar stehen zwei große Container vor dem Schloss Schnaditz. Wie von der Stadtverwaltung zu erfahren ist, wurde ein Unternehmen damit beauftragt, den gesamten Innenhof von Unrat zu befreien. Fanden in den zurückliegenden Jahren viele Veranstaltungen dort statt, verwahrloste das Areal jedoch nach dem Verkauf an eine amerikanische Investorengruppe zusehens.

Der Müll blieb liegen

Im Dezember war die dreiflügelige, stark sanierungsbedürftige Schlossanlage zwangsgeräumt worden, weil die bisherigen Besitzer ihre Investitionszusagen nicht eingehalten hatten. Sprecherin Helga van Horn und ihr Sohn, die bis zuletzt in den Räumen gelebt hatten, mussten das Gebäude verlassen. Der ursprüngliche Verkauf war bereits zum 30. Juni rückabgewickelt worden. Nach der Räumung ist das Schloss wieder im Besitz der Stadt Bad Düben, doch der Müll blieb liegen. Damit ist jetzt Schluss.

Übrigens hat der im August geplante Themenabend mit Ausstellung im ehemaligen Vereinsraum im Erdgeschoss des Ostflügels mit den Containern nichts zu tun. Die Räume verbleiben in ihrem jetzigen Zustand und werden auch nicht renoviert. Der Auftrag für die Innenhofräumung wurde von der Stadt bereits vor der Bekanntgabe der Ausstellung vergeben.

Ausstellung und Vortrag zum Militärischen Widerstand in Sachsen

Die Ausstellung mit Vortrag, die am 20. August zu sehen sein wird, beginnt um 18 Uhr. Sie beschäftigt sich mit dem Militärischen Widerstand in Sachsen. Auch der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU), der entfernt mit Hans Oster verwandt ist, kommt zu Wort. Generalmajor a. D. Hans Oster wurde am 21. Juli 1944 nach einem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler in Schnaditz verhaftet und am 9. April 1945 in Flossenbürg hingerichtet.

Stadt verkauft Pflastersteine

Übrigens liegt auf dem Platz vor dem Schloss, an der Südseite, Richtung Kirche, ein Berg gebrauchter Pflastergranitsteine. Diese stehen für Selbstabholer zum Verkauf. Die Menge wird auf 600 Stück geschätzt. Das Mindestangebot liegt bei 1000 Euro. Interessenten melden sich bei der Stadtverwaltung Bad Düben, Markt 11, unter dem Betreff: „Gebot Granitsteine“. Die Angebotsfrist endet am 21. August.

Von Heike Nyari