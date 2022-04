Schmierereien in Laußig – die Polizei ermittelt

Laußig

Unbekannte haben vermutlich im Laufe des Osterwochenendes mehrere Graffiti an einer Hauswand in Laußig angebracht, informierte am Mittwoch die Polizeidirektion Leipzig. Die Täter beschmierten die Wand mit verfassungsfeindlichen Schriftzügen und Symbolen in schwarzer und grüner Farbe. festgestellt wurde das am Dienstagvormittag.

Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen.

Von lvz