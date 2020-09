Schnaditz: Zoff um neue Wiese für Schmetterlinge

Bad Düben/Schnaditz

An einer Grünfläche im hinteren Teil des Schnaditzer Schlossparks haben Astrid Seydewitz von der Stadt Bad Düben und Sophie von Eichborn vom Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen ein Schild angebracht. Grund: Dieses Areal, auf dem sich früher die Schlossgärtnerei und später Privatgärten befanden und wo vor zwei Jahren mehrere junge Obstbäume gepflanzt wurden, gilt ab sofort als sogenannte Schmetterlingswiese, auch Puppenstube genannt. Das genaue Projekt lautet „Puppenstube gesucht – blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge“ und es ist mit einigen Auflagen verbunden.

Wiese wird immer wieder unberechtigterweise gemäht

Doch aktuell gibt es mächtig Zoff. So wurde gerade bekannt, dass kurz nach dem Aufstellen des Schildes jemand anderes als der Wiesenbewirtschafter zum wiederholten Mal die Grünfläche unberechtigterweise gemäht hat. Das ist untersagt. Wie aus dem Rathaus zu erfahren ist, werde man diesen unerlaubten Eingriff in den natürlichen Lebensraum von geschützten Arten nicht hinnehmen. Außerdem heißt es, dass sich die Stadt mit der unteren Naturschutzbehörde in Verbindung setzen wird. Die zuständige Mitarbeiterin im Rathaus bedauert den Vorfall umso mehr, da es im Vorfeld zahlreiche Gespräche mit allen Beteiligten vor Ort gegeben hätte.

Schnaditzer kümmert sich um die fachgerechte Mahd

Das 2300 Quadratmeter große Areal, das sich im Eigentum der Stadt Bad Düben befindet, darf nur schonend bewirtschaftet werden. Man lässt sozusagen ganz bewusst „Wildwuchs“ zu, so dass sich alle Wiesenpflanzen, von Gräsern über Spitzwegerich und Klee bis hin zu Schafgarbe und Labkraut, voll entfalten können. Die Mahd erfolgt durch einen Schnaditzer Wiesenbewirtschafter in großen Abständen und dann auch nur streifenweise oder auch „flickenteppichartig“.

Viele Insekten profitieren von den Wiesenpflanzen

Das ist nicht nur schmetterlingsfreundlich, sondern auch viele andere Insekten und einiges Kleingetier profitieren davon. Nur dann, wenn die Wiesenpflanzen länger stehen, haben die Falter die Chance, zu überleben. Denn von der Eiablage über das Dasein als Raupe und Puppe bis hin zum vollentwickelten Falter vergehen zum Teil Wochen bis sogar Monate. Bei jedem Kahlschlag werden nicht nur der komplette Lebensraum und das grüne Raupenfutter zerstört, sondern oft gehen alle Entwicklungsstadien verloren.

Moderne Wiesenpflege bedeutet für Insekten sicheren Tod

„Die mittlerweile weit verbreitete Art und Weise der modernen Pflege unserer Grünflächen bringt zwischen 50 und 90 Prozent der Insekten auf der Fläche den Tod“, weiß Sophie von Eichborn. Dieser Entwicklung muss daher dringend Einhalt geboten werden. Da helfen eben derartige „Puppenstuben“, wie in Schnaditz. Bereits seit sechs Jahren trägt die Schnaditzer Apfelwiese zwischen Schloss und Kirche diesen Titel, und nun eben auch die alte Gärtnerei.

Von Heike Nyari